Video/ Cagliari Napoli (1-1) gol e highlights: Luvumbo risponde al 96′ a Osimhen! (Serie A, 25 febbraio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CAGLIARI NAPOLI (1-1): LA PARTITA

Estasi e beffa: è la sintesi dell’1-1 maturato tra Cagliari e Napoli nel match disputato davanti al pubblico dello stadio “Unipol Domus”. Nel match tra due squadre alla disperata ricerca di punti, il pari firmato dalle reti di Osimhen e Luvumbo sa di occasione sprecata per entrambe o di punto guadagnato a seconda dei punti di vista. Contro un avversario molto più quotato ma in crisi di risultati, infatti, i rossoblù di Claudio Ranieri disputano una buona gara, fallendo pure diverse chance da rete (un gol, anzi un autogol di Rrahmani nel primo tempo viene cancellato dal VAR per una posizione di offside) e alla fine facendosi infilare dai partenopei nel momento migliore, a metà ripresa, per quello che sembrava il punto esclamativo sulla gara.

Ottimo approccio alla gara degli isolani nel primo tempo, vicini al gol con Luvumbo e Lapadula, mentre tra gli azzurri si segnalano due chance per Raspadori e Osimhen. Stesso leitmotiv nella ripresa coi sardi che ripartono alla grande mentre l’undici di Francesco Calzona è in ambasce. Poi, dal nulla, al 66′ Osimhen colpisce su un cross di Raspadori: negli ultimi 10′ di gara gli ospiti avrebbero quattro palloni per raddoppiare, ma Politano, Ostigard e Lobotka falliscono lo 0-2, mentre Simeone trova un grande Scuffet. E così al 96′ un errore di Juan Jesus spiana la strada a Luvumbo che batte Meret al 96′ e fa esplodere i suoi. Per il Cagliari il pari in extremis è manna dal cielo anche se avrebbe meritato qualcosa di più e sale a quota 20 agganciando altre due squadre al terzultimo posto; seconda “X” per il Napoli di Calzona che però perde forse uno degli ultimi treni per sognare al Champions e, a quota 37, ora occupa la nona piazza.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CAGLIARI NAPOLI (1-1): IL TABELLINO

CAGLIARI: Scuffet, Nandez, Mina, Dossena, Augello (dal 30′ st Oristanio), Jankto (dal 16′ st Zappa), Makoumbou, Deiola, Luvumbo, Gaetano (dal 15′ st Viola), Lapadula (dal 15′ st Pavoletti, dal 31′ st Petagna). A disposizione: Aresti, Radunovic, Azzi, Di Pardo, Obert, Prati, Wieteska. Allenatore: Claudio Ranieri.

NAPOLI: Meret, Mazzocchi (dal 40′ st Ostigard), Rrahmani, Juan Jesus, Olivera, Anguissa, Lobotka, Zielinski (dal 33′ st Cajuste), Raspadori (dal 34′ st Lindstrom), Osimhen (dal 40′ st Simeone), Kvaratskhelia (dal 28′ st Politano). A disposizione: Contini, Gollini, Dendoncker, Natan, Mario Rui, Traoré. Allenatore: Francesco Calzona.

Ammoniti: Lapadula (C), Luvumbo (C), Nandez (C), Deiola (C), Olivera (N).

Reti: 21′ st Osimhen (N), 51′ st Luvumbo (C).

