Video/ Cagliari Napoli (1-1) gol e highlights: Osimhen agguanta il pari (Serie A)

VIDEO CAGLIARI NAPOLI (1-1): OSIMHEN EVITA IL KO

Un punto che alla vigilia sarebbe sembrato guadagnato ma che oggi, alla luce della prestazione, al Cagliari sta stretto. Contro il Napoli, i sardi hanno fatto la partita, tenendo in mano le redini del gioco e il risultato per larghi tratti della gara. Due punti che ora, alla luce del risultato, sembrano persi per la squadra di Mazzarri, raggiunta sul finale dal gol di Osimhen dopo il vantaggio firmato da Gaston Pereiro al 57′. La gara inizia bene per i padroni di casa, che spingono il Napoli nella propria metà campo. Al 18′ ci prova Joao Pedro, mentre al 27′ Spalletti è costretto a sostituire Di Lorenzo, dopo un contrasto con Altare: al suo posto Malcuit.

Al 38′ gli azzurri hanno l’occasione di passare in vantaggio con Mertens che calcia bene la trova la deviazione della difesa. Alla ripresa, il Cagliari parte ancora una volta meglio e dopo poco più di dieci minuti trova il gol con Pereiro, che sfodera un bel tiro dalla distanza: Ospina non impeccabile, come dimostra il video. I sardi hanno l’occasione di raddoppiare con Deiola e Grassi ma sbagliano. Il vantaggio dei rossoblù non cambia l’atteggiamento spento del Napoli, che non crea molto fino all’87’, quando Osimhen sfrutta un cross di Mario Rui sul secondo palo, colpendo di testa e mettendo in rete la palla che vale l’1-1.

VIDEO CAGLIARI NAPOLI 1-1, LE DICHIARAZIONI

L’autore del primo gol in Cagliari Napoli, Gaston Pereiro, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della gara: “Abbiamo giocato una grande partita, è un peccato non aver portato a casa i tre punti. Dobbiamo continuare con questo spirito. I tre punti che meritavamo oggi dovranno arrivare la prossima volta. Gol? La palla è rimbalzata davanti a lui. Se un gol è bello o brutto non c’entra nulla, l’importante è segnare”. Anche il presidente dei sardi Tommaso Giulini ha commentato il risultato: “È complicato perché questa partita viene dopo la Fiorentina, quando meritavamo di vincere. Questo è il terzo pareggio su cui possiamo recriminare, il Napoli ha fatto un tiro in porta in tutta la partita. C’è un grande gruppo, crediamo di poter fare così bene se manteniamo l’umiltà. L’emblema di questa squadra sono calciatori come Altare e Deiola che rappresentano bene la voglia di tutta la squadra di raggiungere l’obiettivo”.

Presa di coscienza da parte di Spalletti, che ha ammesso la superiorità degli avversari nella gara odierna. Sempre ai microfoni di Dazn, il tecnico ha dichiarato: “Per noi è stata una partita complicata, il Cagliari meritava qualcosa in più. Anzi, meritavamo qualcosa in meno noi. Non abbiamo mai preso in mano la partita, anche se come fase di possesso ne abbiamo avuta di più noi. Loro volevano fare questa partita qui e noi un’altra. C’è da essere contenti per il risultato perché poi dopo queste partite di Europa League succede un po’ a tutti. Abbiamo fatto troppo poco sotto l’aspetto della qualità”.

VIDEO CAGLIARI NAPOLI 1-1, IL TABELLINO

CAGLIARI (3-5-1-1): Cragno, Altare, Goldaniga, Lovato; Bellanova, Deiola, Grassi (30′ st Marin), Baselli (37′ st Zappa), Dalbert (50′ st Lykogiannis); Pereiro (37′ st Pavoletti), Joao Pedro. A disp. Radunovic, Ceppitelli, Aresti, Carboni, Tramoni, Obert, Gagliano, Keita Baldé. All. Mazzarri

NAPOLI (3-4-2-1): Ospina; Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus (22′ st Fabian Ruiz); Di Lorenzo (27′ pt Malcuit; 38′ st Zanoli), Demme (22′ st Ounas), Zielinski, Mario Rui; Elmas, Mertens; Petagna (22′ st Osimhen). A disp. Meret, Marfella, Ghoulam. All. Spalletti

ARBITRO: Sozza

MARCATORI: 12 st’ Pereiro (C), 42′ st Osimhen (N)

