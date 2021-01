Video/ Cagliari Napoli (1-4): highlights e gol. Zielinski trascinatore! (Serie A)

Diamo un’occhiata al video con gli highlights e i gol di Cagliari Napoli 1-4, partita che si è disputata alla Sardegna Arena per la quindicesima giornata di Serie A 2020-2021: i partenopei avevano bisogno di risollevarsi dopo aver conquistato – a fatica contro il Torino – un punto nelle ultime tre gare, dai ragazzi di Gattuso è arrivato un segnale davvero incoraggiante con un poker che mette a tacere tutte le critiche sollevate di recente dai detrattori della società di De Laurentiis. Gli ospiti mettono subito le cose in chiaro attaccando a spron battuto, tuttavia bisogna aspettare 25 minuti per vedere violata la porta di Cragno, trafitto dal missile di uno Zielinski in giornata di grazia. Dopo aver rischiato più volte di incassare lo 0-2, i casteddu pareggiano momentaneamente i conti grazie alla fiammata di Joao Pedro che firma il suo nono centro in campionato recuperando un pallone vagante all’interno dell’area di rigore avversaria. Il centrocampista polacco capisce che il momento è delicato e allora decide di salire nuovamente in cattedra e riportare avanti i suoi con una grandissima giocata, degna di un fuoriclasse. I padroni di casa accusano il colpo, restano in dieci per l’espulsione di Lykogiannis e con l’uomo in meno soccombono definitivamente. Lozano su azione e Insigne su rigore la chiudono, Napoli che va a segno per quattro volte nonostante le assenze di Mertens e Osimhen con Petagna che non ha saputo lasciare la sua impronta sul match comunque stravinto dagli azzurri.

VIDEO CAGLIARI NAPOLI 1-4, LE DICHIARAZIONI

Eusebio Di Francesco non riesce a nascondere l’espressione da cane bastonato: “Sicuramente il Napoli è stato avvantaggiato dall’espulsione di Lykogiannis e grazie all’uomo in più l’ha potuta chiudere in scioltezza. Da parte nostra potevamo fare molto di più quando eravamo ancora in undici. Prendere subito gol dopo tutti gli sforzi compiuti per pareggiare ci ha psicologicamente abbattuti. Tra pochi giorni avremo un’altra occasione per riscattarci ma tutti noi, io per primo, dobbiamo dare di più e invertire la rotta al più presto perché la classifica non ci sorride, anzi. Nainggolan non è arrivato per sostituire Rog, uno come lui ci avrebbe fatto davvero comodo anche nella prima parte di campionato”. Gennaro Gattuso torna a parlare nel post-gara: “Zielinski è un giocatore completo, ha tutte le carte in regola per diventare un campione, gli manca solo quel pizzico di cattiveria in più negli ultimi quindici metri, se colma quest’ultima lacuna diventa un top player a tutti gli effetti da far gola anche alle grandissime d’Europa. L’unica cosa è che dovevamo chiuderla prima, non puoi creare dieci palle gol e mettere il punto esclamativo solamente a quattro minuti dal novantesimo grazie a un calcio di rigore, continuiamo a perdere troppi contrasti e siamo sempre troppo teneri davanti alla porta. Se non fosse stato per Piotr che ha trovato subito il 2 a 1 a quest’ora ci staremmo prendendo a martellate nelle parti basse”.

VIDEO CAGLIARI NAPOLI 1-4, IL TABELLINO

CAGLIARI-NAPOLI 1-4 (0-1)

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Walukiewicz, Lykogiannis; Nandez, Marin; Gaston Pereiro (57’ Tramoni), Joao Pedro (83’ Caligara), Sottil; Simeone (83’ Pavoletti). All. Eusebio Di Francesco.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski (77’ Elmas), L. Insigne; Petagna (77’ Politano). All. Gennaro Gattuso.

ARBITRO: Gianluca Manganiello (Sez. di Pinerolo).

AMMONITI: 31’ Lykogiannis (C), 53’ Sottil (C), 85’ Caligara (C).

ESPULSO: 65’ Lykogiannis (C) per somma di ammonizioni.

RECUPERO: 1’ pt, 0’ st.

MARCATORI: 25’ e 62’ Zielinski (N), 60’ Joao Pedro (C), 74’ Lozano (N), 86’ rig. Insigne (N).

