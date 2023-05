Video/ Cagliari Palermo (2-1) gol e highlights: Lapadula firma il sorpasso!

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CAGLIARI PALERMO: LA SINTESI

All’Unipol Domus il Cagliari supera in rimonta il Palermo per 2 a 1 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa guidati dal tecnico Ranieri si affacciano pericolosamente in zona offensiva subito al 7′ con una conclusione di Pavoletti respinta dall’estremo difensore avversario Pigliacelli. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti allenati da mister Corini riescono a passare in vantaggio al 15′ grazie alla rete messa a segno da Segre, su assist di Tutino.

I sardi rispondono trovando il gol del pareggio al 25′ per merito di Deiola, su suggerimento di Nandez. Nel secondo tempo le cose sembrano mettersi in salita per i rosanero che rimangono in inferiorità numerica dal 56′ a causa dell’espulsione per doppia ammonizione rimediata in pochi istanti da Marconi. Nell’ultima parte dell’incontro i rossoblu ribaltano la gara con il gol del sorpasso firmato da Lapadula, su passaggio di Deiola, al 64′.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Paolo Valeri, proveniente dalla sezione di Roma 2, ha estratto il cartellino giallo per sei volte ammonendo rispettivamente Zappa, Dossena e Lella da un lato, Mateju e Marconi, in due occasioni con conseguente rosso ed espulsione, dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo trentasettesimo turno del campionato cadetto permettono al Cagliari di portarsi a quota 57 nella classifica della Serie B mentre il Palermo non si muove, rimanendo fermo a 48 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CAGLIARI PALERMO: IL TABELLINO

Cagliari-Palermo 2 a 1 (p.t. 1-1)

Reti: 15′ Segre(P); 25′ Deiola(C); 64′ Lapadula(C).

Assist: 15′ Marconi(P); 25′ Nandez(C); 64′ Deiola(C).

CAGLIARI (3-4-1-2) – Radunovic; Dossena, Deiola, Goldaniga; Zappa, Makoumbou, Nandez, Azzi; Mancosu; Pavoletti, Lapadula. Allenatore: Ranieri.

PALERMO (3-5-2) – Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi; Buttaro, Segre, Gomes, Verre, Sala; Soleri, Tutino. Allenatore: Corini.

Arbitro: Paolo Valeri (sezione di Roma 2).

Ammoniti: 21′ Zappa(C); 42′ Mateju(P); 50′ Dossena(C); 51′, 55′ Marconi(P); 90′ Lella(C).

Espulsi: 55′ Marconi(P).

