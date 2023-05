VIDEO/ Cagliari Parma (3-2) gol e highlights: gran rimonta sarda! (30 maggio 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CAGLIARI PARMA: PARTITA SPETTACOLARE!

Andiamo a vedere la spettacolare rimonta dei ragazzi di ranieri atttraverso il video gol e highlights di Cagliari Parma. Nei play off di Serie B grande rimonta del Cagliari sul Parma. Rossoblu che hanno ora a disposizione due risultati su tre per accedere alla finale play off.Partenza a razzo del Parma alla Unipol Domus di Cagliari. Ducali in vantaggio già all’11′ con Benedyczak, innescato da Sohm e abile a battere Radunovic con un gran destro. Dall’altra parte il Cagliari prova a reagire ma al 15′ un rasoterra di Vasquez manca d’un soffio la porta.

Il raddoppio del Parma arriva comunque al 27′: gran giocata di Estevez che manda al tiro Sohm, staffilata imparabile per Radunovic e Parma avanti sullo 0-2. Il micidiale uno-due del Parma stordisce il Cagliari che prova comunque a reagire e, alla mezz’ora, un grossolano errore di Bernabé costringe Estevez all’ammonizione per fallo tattico, con la conseguente punizione di Mancosu che costringe Buffon alla deviazione in angolo. Sul corner, pericoloso Rog con un colpo di testa. Al 36′ murata una nuova conclusione di Rog, al 41′ però si affaccia in avanti il Parma con Delprato che manda di nuovo al tiro Sohm, stavolta senza fortuna. Al 44′ sorvola la traversa un potente destro di Pavoletti, si va all’intervallo col Parma in doppio vantaggio alla Unipol Domus.

Il Parma inizia il secondo tempo con Buffon, infortunato, che lascia spazio in porta a Chichizola e con Estevez sostituito da Juric. Nel Cagliari dentro Luvumbo e Deiola al posto di Pavoletti e Rog. Al 7′ ancora Parma in avanti con la difesa sarda che mura una potente conclusione di Benedyczak, mentre al 13′ cambia ancora il Parma con Sohm che lascia spazio a Man. Al 17′ ammonito Vazquez per una sbracciata su Dossena, quindi fuori Mancosu e dentro Viola nel Cagliari. I sardi aumentano i giri e al 23′ accorciano le distanze: gran cross di Nandez e Luvumbo gira al volo sul secondo palo, battendo Chichizola. Dopo aver trovato l’1-2 Ranieri prova ad accelerare ed inserisce Di Pardo e Goldaniga al posto di Zappa e Dossena. Viene ammonito Mihalia per un fallo su Nandez, il Parma però riguadagna metri e al 37′ torna a farsi vedere offensivamente con una gran botta di Zanimacchia che sorvola però la traversa della porta difesa da Radunovic. Al 40′ però il Cagliari trova il pareggio: ingenuità di Mihalia che aggancia Luvumbo in area che aveva fatto sfilare il pallone, dal dischetto è implacabile Lapadula che firma il 2-2. Nervosismo nel finale e al 90′ il Cagliari trova il gol che decide la partita: Luvumbo si gira in area alla grande e piazza una botta sotto la traversa, nella semifinale di ritorno al “Tardini” ora il Parma dovrà rimontare per accedere alla finale play off di Serie B.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CAGLIARI PARMA, LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Claudio Ranieri elogia lo spirito indomito del Cagliari: “E’ andato tutto storto, non riuscivamo a prenderli perché sono molto bravi. Ci portavano a destra e sinistra e poi entravano, facevano quello che volevano. Sembravamo una squadra ombra dove non trovavamo il bandolo della matassa e noi non trovavamo le nostre giocate. Più di perdere non potevamo, questo ho detto nell’intervallo. Siamo riusciti a pareggiare e poi vincere, ma è solo la prima parte. Ci sarà da lottare e soffrire a Parma. Luvumbo ha grande qualità, gli dico sempre di calciare per fare gol, perché quello guardano tutti. Se non segni non giochi e non guadagni“.

Per Fabio Pecchia il Parma ha fatto comunque il massimo: “Una bella serata in un bell’ambiente, sono fiero dei miei. Abbiamo fatto la nostra partita, bravo il Cagliari. La spinta del dodicesimo campo, in tutti i sensi, li ha portati avanti. Poi l’hanno ribaltata con merito. Noi dobbiamo continuare a fare le nostre cose. Dobbiamo essere soddisfatti della prestazione e ci deve essere quella rabbia perché ancora è tutto lì. Dobbiamo farci la nostra partita tra qualche giorno. Poco da aggiungere, voglio una squadra rabbiosa, proiettata a sabato.Noi siamo questi, vogliamo giocare e fare le nostre cose, trovare il gol con il gioco. Lo sappiamo fare, anche oggi due gol di fattura, con qualità, soffrendo poco. Non mi ricordo grandi interventi del nostro portiere, al di là degli episodi. Dobbiamo proseguire sulla nostra strada, con quello che sappiamo fare noi“.

