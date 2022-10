Video/ Cagliari Reggina (1-1) gol e highlights: Ravaglia salva gli amaranto (Serie B)

VIDEO CAGLIARI REGGINA (1-1): IL BIG MATCH FINISCE PARI

Cagliari-Reggina era una delle partite più attese dell’11^ giornata di Serie B. Parliamo di due squadre che hanno grandi ambizioni e vogliono tornare al più presto nella massima categoria, in particolare i casteddu dopo la drammatica retrocessione nello scorso campionato, gli amaranto hanno ingaggiato un allenatore come Filippo Inzaghi che in passato ha conquistato la promozione con il Benevento dei record. In questa fase della stagione però entrambe le compagini stanno andando incontro a grosse difficoltà e lo scontro diretto poteva rappresentare una svolta in positivo (o in negativo). Alla fine il verdetto dell’Unipol Domus non ammette vincitori e vinti: 1-1 il risultato finale, un pareggio che probabilmente può andare anche bene al club calabrese che evita la terza sconfitta consecutiva pur vedendo allontanarsi il primo posto, un po’ meno a quello sardo che rimane imbottigliato a centro classifica, in una posizione di certo non auspicata dal patron Giulini e dal mister Liverani.

Il primo colpo di scena della gara arriva quando non sono trascorsi nemmeno 120 secondi dal fischio dell’arbitro La Penna: Nández va via ad Hernani che lo stende con un fallo tattico, sugli sviluppi della punizione Millico disegna una traiettoria perfetta per l’incornata vincente di Lapadula – secondo centro in campionato per l’attaccante di origini peruviane – che gonfia la rete. La reazione della Reggina non si fa attendere con il centrocampista brasiliano che prova subito a farsi perdonare scaldando i guantoni di Radunović che abbassa la saracinesca.

Gli ospiti insistono con Fabbian che non inquadra il bersaglio, mentre in contropiede i padroni di casa sfiorano il raddoppio. A metà del primo tempo Gagliolo pareggia i conti su calcio d’angolo, tutto da rifare per il Cagliari che rischia di incassare l’1-2 a ridosso dell’intervallo con Di Pardo che salva sul numero 20 di Inzaghi. Nella ripresa sale in cattedra Ravaglia che nega il gol a Millico, Luvumbo, Altare e Pereiro, salvando più volte il risultato. L’occasione più grande ce l’ha però un difensore centrale, Capradossi, che non avendo il killer instinct dei bomber di razza sciupa uno splendido contropiede dei suoi compagni.

VIDEO CAGLIARI REGGINA 1-1, IL TABELLINO

CAGLIARI-REGGINA 1-1 (1-1)

CAGLIARI (4-3-3): Radunović; Di Pardo, Altare (86’ Obert), Capradossi, Barreca (79’ Carboni); Nández, Makoumbou (46’ Viola), Rog (86’ Pereiro); Millico (56’ Deiola), Lapadula, Luvumbo. All. Fabio Liverani,

REGGINA (4-3-3): Ravaglia; Pierozzi, Camporese, Gagliolo (66’ Cionek), Di Chiara (86’ Giraudo); Fabbian (77’ Obi), Majer, Hernani; Canotto, Ménez (66’ G. Gori), Rivas (66’ Cicerelli). All. Filippo Inzaghi.

ARBITRO: Federico La Penna (Sez. di Roma 1).

AMMONITI: 2’ Hernani (R), 45’+2’ Di Pardo (C), 54’ Viola (C), 62’ Gagliolo (R), 83’ Obi (R), 90’+2’ Lapadula (C).

RECUPERO: 1’ pt, 3’ st.

MARCATORI: 3’ Lapadula (C), 24’ Gagliolo (R).

