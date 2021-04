Video/ Cagliari Roma (3-2): gol e highlights, colpo sardo per la salvezza! (Serie A)

VIDEO CAGLIARI ROMA (3-2): SEMPLICI ADESSO CI CREDE

Cinque gol nel video di Cagliari Roma, una partita batticuore soprattutto per i tifosi rossoblu che ora tornano a sperare nella salvezza. I giallorossi pagano a caro prezzo un approccio morbido al match. I sardi ringraziano e dopo cinque minuti passano in vantaggio, con Charalampos Lykogiannis che spinge in rete con freddezza il suggerimento di Nandez. La squadra di Fonseca prova a scuotersi, lo fa dopo il quarto d’ora con una iniziativa personale di Carles Pérez: il giocatore dei capitolini semina il panico tra le maglie rossoblu ma il suo tentativo sfuma sul fondo. Lo spagnolo è in palla e poco prima della mezzora trova la via della rete, ribadendo in porta la respinta del palo sulla giocata di Pellegrini. 1-1 e tutto da rifare per il Cagliari. La Roma insiste ma sulla sua strada trova un attento Vicario, che dice no sul colpo di testa di Fazio. Per i locali risponde Godin, ma il suo tiro è fuori misura.

VIDEO CAGLIARI ROMA: IL SECONDO TEMPO

Il secondo tempo di Cagliari Roma riparte con vivacità ed emozioni frequenti: la prima sull’intervento super di Pau Lopez, bravo ad opporsi a Simeone. La seconda sul guizzo offensivo di Borja Mayoral, frenato dalla parata di Vicario. Il gol è nell’aria e porta la firma di Razvan Marin che pesca l’angolino per il Cagliari con un destro meraviglioso. Ancora il romeno, dalla bandierina, centra la testa del compagno Joao Pedro, autore del momentaneo 3-1 isolano. Finita qui? Nemmeno per sogno. La Roma dopo aver sonnecchiato per buona parte della ripresa prova a rimettersi in carreggiata. Ci pensa Federico Fazio ad accorciare le distanze per i giallorossi, ma agli uomini di Fonseca non riesce la rimonta. Trionfa il Cagliari, e adesso Leonardo Semplici sogna davvero l’impresa salvezza.

VIDEO CAGLIARI ROMA: IL TABELLINO

Cagliari (3-4-1-2): Vicario; Ceppitelli, Godin, Carboni; Deiola, Nandez, Marin (38′ st Duncan), Lykogiannis (30′ st Zappa); Joao Pedro; Simeone (38′ st Rugani), Pavoletti (30′ st Cerri). A disp.: Aresti, Ciocci, Asamoah, Calabresi, Klavan, Walukiewicz. All.: Semplici

Roma (3-4-2-1): Lopez; Mancini, Smalling (14′ st Cristante), Fazio; Santon (14′ st Karsdorp), Villar, Diawara (31′ st Veretout), Peres (1′ st Spinazzola); Perez, Pellegrini (14′ st Mkhitaryan); Mayoral. A disp.: Mirante, Fuzato, Reynolds, Juan Jesus, Kumbulla, Pastore, El Shaarawy, Dzeko. All.: Fonseca

Arbitro: Irrati

Marcatori: 4′ Lykogiannis (C), 27′ Perez (R), 12′ st Marin (C), 19′ st Joao Pedro (C), 24′ st Fazio (R)

Ammoniti: Marin, Joao Pedro, Duncan (C), Cristante (R)

