Video/ Cagliari Roma (3-4): highlights e gol, Kalinic finalmente decisivo!

Il video di Cagliari Roma, pirotecnico successo giallorosso per 3-4 alla Sardegna Arena, ci racconta gol e highlights di una partita con la quale prosegue il momento sì della Roma, tre vittorie e un pareggio per i giallorossi nelle ultime quattro sfide tra Serie A ed Europa League e la crisi di inizio 2020 sembra finalmente dimenticata per gli uomini di Fonseca. Primo quarto d’ora con i giallorossi che dominano e colpiscono una traversa con Under, ma a passare al primo vero affondo è il Cagliari, che al 28′ colpisce con una prodezza di Joao Pedro, stop e tiro al volo su lancio lungo di Oliva. Al 29′ però la Roma trova già il pareggio, scelleratezza di Luca Pellegrini su cross di Kolarov, il difensore del Cagliari regala a Kalinic un assist impossibile da sprecare. Primo gol stagionale per il croato che fa il bis al 41′, ancora decisivo Mkhitaryan, incontenibile sulla destra e perfetto nel mettere Kalinic in condizioni di appoggiare alle spalle di Olsen la doppietta personale.

IL SECONDO TEMPO

Roma in vantaggio a fine primo tempo, nella ripresa il Cagliari fatica a reagire e la Roma colpisce ancora con Kluivert, che già aveva colpito una traversa a inizio secondo tempo, bravo a sfruttare un lancio di Kolarov. Il Cagliari riapre però il match alla mezz’ora con una grande percussione di Pereiro. Finale vibrante, la Roma sembra di nuovo chiuderla con una punizione di Kolarov sfiorata quanto basta da Mhkitaryan per disorientare Olsen, ma al 44′ un fallo di mano di Smalling procura un penalty che Pau Lopez para a Joao Pedro, ma la ribattuta di testa del brasiliano si insacca. Sei minuti di recupero ma la Roma gestisce al meglio lo scorrere del cronometro e si prende un successo pesante che la tiene in corsa per il quarto posto.

