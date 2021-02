Video/ Cagliari Sassuolo (1-1) gol e highlights. Boga gela i casteddu (Serie A)

Il Cagliari interrompe la striscia di sconfitte ma contro il Sassuolo si deve accontentare dell’1-1 dopo aver assaporato a lungo i tre punti, facendosi raggiungere dai neroverdi che pareggiano i conti al 94’ grazie a Boga che salva la domenica a De Zerbi e ai suoi compagni: ecco il video Cagliari Sassuolo. I casteddu restano così in zona retrocessione anche se la prestazione è stata più che incoraggiante e dignitosa, un vero cambio di rotta da parte dei giocatori che rinnovano così la fiducia nei confronti di Di Francesco che nei giorni scorsi aveva incassato il rinnovo del contratto da parte della dirigenza la quale ha deciso di confermargli la fiducia nonostante i risultati disastrosi. Le due squadre danno vita a una bella gara alla Sardegna Arena con Cragno che come al solito deve compiere i miracoli per blindare la propria porta con Locatelli e Djuricic che non riescono a vincere il duello con l’estremo difensore avversario. Dall’altra parte Junior Traore con un salvataggio sulla linea impedisce a Ceppitelli di sbloccare la contesa mentre Nainggolan viene fermato dal palo che grazia Consigli a pochi minuti dall’intervallo.

Nella ripresa ci pensa Joao Pedro a portare avanti i sardi che poi parcheggiano il pullman davanti alla porta ma non basta, allo scadere del recupero arriva la doccia gelata con l’imbeccata del nuovo entrato Oddei per il guizzo dell’attaccante ivoriano che guasta la domenica ai padroni di casa. Gli ospiti si salvano in extremis dal secondo KO consecutivo ma perdono ulteriormente contatto dai piani alti della classifica con le squadre davanti che continuano a correre e macinare punti.

VIDEO CAGLIARI SASSUOLO 1-1, LE DICHIARAZIONI

Eusebio Di Francesco prova a non farsi prendere dalla disperazione davanti alle telecamere: “Non è facile analizzare una partita del genere quando ti fai raggiungere al 94’, non avevamo mai giocato così bene come oggi. Come al solito abbiamo concesso qualche occasioni di troppo agli avversari ma stavolta abbiamo creato tante palle gol ed eravamo sempre in avanti. Stavamo già pregustando questi tre punti che ci davano morale in vista delle prossime gare. Un pareggio contro il Sassuolo non è da buttar via ma per come sono andate le cose sono due punti buttati via. Quando vieni da un momento difficile anche l’aspetto mentale può fare la differenza, siamo stati bravi a reagire dal punto di vista nervoso e a dimostrare di saper soffrire quando gli avversari attaccavano e ci mettevano sotto”. Roberto De Zerbi invita a non soffermarsi esclusivamente sul risultato: “Abbiamo fatto tanto possesso palla e non siamo riusciti a concretizzare la supremazia territoriale espressa nei novanta minuti. Di fronte c’era una squadra che attraversava un momento di grande difficoltà ma è sempre schierata bene in campo e ha grandi giocatori. Siamo stati bravi a crederci sempre e a recuperarla in extremis, magari sembrano due punti persi per il Cagliari ma in realtà vi dico che per noi questo pareggio ci va strettissimo”.

VIDEO CAGLIARI SASSUOLO 1-1, IL TABELLINO

CAGLIARI-SASSUOLO 1-1 (0-0)

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Zappa (73’ Walukiewicz), Ceppitelli, Godin, Lykogiannis (82’ Tripaldelli); Deiola (65’ Sottil), Oliva, Marin; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone (64’ Pavoletti). All. Eusebio Di Francesco.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Obiang (71’ Maxime Lopez), Locatelli; Junior Traore (88’ Oddei), Djuricic (78’ Raspadori), Boga; Caputo (71’ Defrel). All. Roberto De Zerbi.

ARBITRO: Maurizio Mariani (Sez. di Aprilia).

AMMONITI: 20’ Marin (C), 52’ Nainggolan (C), 60’ Obiang (S), 85’ Maxime Lopez (S), 90’ Rogerio (S).

RECUPERO: 0’ pt, 5’ st.

MARCATORI: 75’ Joao Pedro (C), 90’+4’ Boga (S).





