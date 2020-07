Video/ Cagliari Sassuolo (1-1): highlights e gol, pari e patta in Sardegna (Serie A)

Due gol ed un punto per parte: ecco il video di Cagliari Sassuolo, gara terminata sul risultato di 1-1 – per la 34^ giornata di Serie A – dopo novanta minuti tutto sommato equilibrati. Avvio del match molto tattico, coi neroverdi che giostrano palla costringendo gli isolani sulla difensiva. Alla prima vera disattenzione gli emiliani la sbloccano: Caputo si fa trovare pronto sulla deviazione di Faragò e di testa insacca il pallone che vale lo 0-1. Preme il Sassuolo, che ci prova con Haraslin da fuori: Cragno c’è. Il Cagliari non riesce a reagire, la formazione di Zenga è compassata e chiude il primo tempo sotto di un gol. La ripresa inizia nel peggiore dei modi per i locali con il rosso di Carboni, che lascia i suoi in inferiorità numerica per il fallo su Djuricic. Paradossalmente i rossoblu crescono nel momento più duro, mentre il Sassuolo cala e spreca la chance del raddoppio con Djuricic. Il Cagliari, quindi, resta a galla e con Joao Pedro, attorno al sessantatreesimo, fulmina Pegolo con un tiro preciso. Sull’uno a uno il Cagliari prende coraggio e la partita, quasi, cambia. Rog cerca fortuna dai venticinque metri con una conclusione che termina di poco a lato. La risposta del Sassuolo è affidata al colpo di testa di Ferrari, fuori oltre la linea bianca. La squadra di De Zerbi prova a far valere l’uomo in più ma nel finale non va oltre un tiro rasoterra da parte di Ghion che esce fuori alla sinistra di Cragno. Al triplice fischio qualche rimpianto per il Sassuolo, giornata tutto sommato positiva per il Cagliari che in dieci contro undici ha rimontato evitando la sconfitta.

VIDEO CAGLIARI SASSUOLO: IL TABELLINO

CAGLIARI-SASSUOLO 1-1 (0-1)

MARCATORI: 12′ Caputo (S), 63′ João Pedro (C)

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Pisacane, Ceppitelli, Carboni; Faragò, Nandez, Birsa (46′ Ladinetti), Rog (90′ Klavan), Mattiello; Pereiro (46′ Simeone), João Pedro. All. Zenga

SASSUOLO (4-3-3): Pegolo; Muldur (71′ Magnani), Marlon, G. Ferrari, Rogerio (90′ Kyriakopoulos); Djuricic (90′ Manzari), Locatelli, H. Traoré (72′ Raspadori); Haraslin (71′ Ghion), Caputo, Boga. All. De Zerbi

Arbitro: Ayroldi di Molfetta

Ammoniti: Carboni 2 volte, Faragò, Rog (C), Marlon, G. Ferrari (S)

Espulsi: 48′ Carboni