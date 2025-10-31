Video Cagliari Sassuolo (risultato finale 1-2) gol e highlights della gara valida per la nona giornata della Serie A 2025/2026.

VIDEO CAGLIARI SASSUOLO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Alla Unipol Domus il Sassuolo si aggiudica il successo in trasferta superando il Cagliari per 2 a 1. Nel primo tempo gli uomini allenati da mister Pisacane sembrano partire in maniera propositiva come suggerito già al 6′ dalla conclusione larga di Adopo. I rossoblu insistono con Esposito, fermato sul più bello da Muric al 7′ e contenuto quindi in calcio d’angolo sul piazzato battuto all’11’.

La squadra guidata dal tecnico Grosso prova a rispondere al 24′ sebbene il tentativo di Volpato venga murato ed i neroverdi si vedono annullare un gol al 27′ per la posizione di fuorigioco ravvisata nei confronti di Esposito, che era andato a segno. Gli emiliani crescono mancando il bersaglio al 35′ con Pinamonti e forzando Caprile alla parata sia al 42′ con Thorstvedt che al 44′ con Volpato.

Nel secondo tempo la sfida ricomincia così come era cominciata e cioè con una sortita offensiva imprecisa firmata al 51′ da Palestra. Gli ospiti replicano al 54′ spezzando l’equilibrio iniziale con il gol siglato da Armand Laurienté, preciso nel capitalizzare un calcio di punizione guadagnato da Andrea Pinamonti.

Nel finale il Sasôl spreca una chance al 56′ con Koné ed i sardi cercano di pareggiare senza fortuna al 57′ con la traversa centrata da Zappa ed all’ora di gioco con il colpo di testa di Borrelli. Ci pensa dunque il solito Pinamonti a trovare la rete del raddoppio per i suoi al 65′ su assist di Volpato. Gli sforzi compiuti dagli isolani si traducono nel gol realizzato al 71′ da Sebastiano Esposito, su suggerimento di Felici, mentre Volpato fa sbattere il pallone contro un palo al 78′ ed all’80’ Fadera non ci mette la cattiveria giusta per calare il tris.

Questa vittoria conquistata lontano dalle mura amiche nella nona giornata di campionato manda il Sassuolo a quota tredici in graduatoria. La classifica non migliora invece per il Cagliari che a causa di questa sconfitta interna rimane incollato a nove punti e butta via l’opportunità per sorpassare i rivali di turno.

VIDEO CAGLIARI SASSUOLO: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS