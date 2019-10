Video/ Cagliari Spal (2-0): highlights e gol, isolani in alta quota! (Serie A)

Ecco il video di Cagliari Spal, partita valida per l’ottava giornata del campionato di Serie A. Alla Sardegna Arena il Cagliari supera la Spal con un netto 2 a 0. Nelle fasi iniziali del primo tempo i padroni di casa prendono subito in mano le redini dell’incontro passando in vantaggio già al 9′ grazie alla rete messa a segno da Nainggolan, autore di una gran conclusione dalla distanza, sfruttando una respinta corta da parte di Kurtic. I sardi insistono in cerca del raddoppio tramite gli spunti di Castro, Rog e dello stesso Nainggolan mentre gli ospiti si affacciano in avanti con Floccari e, nel finale, con Kurtic, dopo che Pisacane aveva pure rischiato di infilare il pallone alle spalle del proprio portiere. Nel secondo tempo il copione non cambia e la squadra allenata dal tecnico Maran gestisce la situazione fino ad aumentare il distacco con il gol siglato da Faragò al 67′, spegnendo definitivamente le speranze degli uomini di mister Semplici. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche permettono al Cagliari di salire a quota 14 nella classifica di Serie A mentre la Spal non si muove, rimanendo ferma a sei punti.

VIDEO CAGLIARI SPAL: LE STATISTICHE

Analizzando le statistiche dell’incontro emerge come la formazione rossoblu abbia sostanzialmente meritato il successo casalingo, nonostante gli estensi abbiano conquistato il possesso palla con il 54%, supportato pure da un maggior numero di passaggi completati: 341 contro 258. I sardi spiccano comunque in fase offensiva grazie al 13 a 8 nelle conclusioni totali, delle quali 7 a 5 indirizzate nello specchio della porta. Infine, sotto l’aspetto disciplinare, il Cagliari è stata la squadra più scorretta a causa del 16 a 15 nel computo dei falli e l’arbitro Daniele Chiffi, della sezione di Padova, ha estratto il cartellino giallo per ben nove volte ammonendo rispettivamente Simeone, Nainggolan, Lu.Pellegrini e Rog da un lato, Missiroli, Tomovic, Igor, Cionek e Valoti dall’altro.

Cagliari-Spal 2 a 0 (p.t. 1-0)

Reti: 9′ Nainggolan(C); 67′ Faragò(C).

IL TABELLINO

CAGLIARI (4-3-1-2) Olsen; Faragò(82′ Klavan), Ceppitelli, Pisacane, Lu. Pellegrini; Nainggolan(71′ Ionita), Cigarini, Rog; Castro(46′ Nandez); Joao Pedro, G. Simeone. All.: Maran.

SPAL (3-5-2) E. Berisha; Tomovic, Vicari(65′ Cionek), Igor; Sala(60′ Valoti), Missiroli, Valdifiori(78′ Moncini), Kurtic, Reca; Petagna, Floccari. All.: Semplici.

Arbitro: Daniele Chiffi (Padova).

Ammoniti: 47′ Missiroli(S); 54′ Tomovic(S); 57′ Simeone(C); 60′ Igor(S); 69′ Nainggolan(C); 83′ Lu.Pellegrini(C); 89′ Rog(C); 90′ Cionek(S); 90’+3′ Valoti(S).

VIDEO CAGLIARI SPAL





© RIPRODUZIONE RISERVATA