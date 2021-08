Video/ Cagliari Spezia (2-2): gol e highlights. Pari spettacolo alla Sardegna Arena

Piacevole e ricco di spettacolo il penultimo posticipo del primo turno di Seria A. Alla Sardegna Arena, parte meglio lo Spezia che si porta in vantaggio con un preciso rasoterra di Gyasi che, dopo uno scambio con Verde, batte dai ventidue metri e trova l’angolino basso alla destra di Cragno. Nulla da fare per il portiere e avvio in salita per il Cagliari che, nel primo tempo, reagisce solamente dopo venti minuti, con Walukiewicz che si mangia la palla dell’uno a uno. Lo Spezia si lascia preferire per trame di gioco interessanti e convincenti. Tra i sardi, buona la prestazione di Joao Pedro, che impegna Zoet dai venticinque metri e di Nandez, schierato titolare a sorpresa, nonostante rimanga sul mercato.

DIRETTA/ Cagliari Spezia (risultato finale 2-2): gol e spettacolo alla Sardegna Arena

SECONDO TEMPO DA APPLAUSI

Nel secondo tempo, trascinati dall’uruguagio, i sardi si avvicinano al pari con Pavoletti, ma, proprio nel loro periodo migliore, subiscono il raddoppio. Un’azione corale splendida dello Spezia conclusa da un inserimento di Bastoni che premia al meglio un cross rasoterra di Amian. Thiago Motta pregusta i tre punti, ma non ha fatto i conti con Joao Pedro che, in cinque minuti, porta i suoi al pareggio. Dapprima con una pregevole conclusione di destro da fuori area, poi, andando a spiazzare Zoet su calcio di rigore, guadagnato da un astuto Pavoletti che anticipa il portiere olandese e si fa travolgere proprio dentro l’area piccola. Entrambe le squadre provano a vincere la partita, lo Spezia si vede annullare giustamente per fuorigioco il gol del 3 a 2 messo a segno da Ferrer. Decisione giusta quella del Var, mentre fa discutere quella non presa un minuto prima del rigore del pareggio. Gyasi, infatti, viene toccato in area da Carboni, ma né l’arbitro Fourneau, né il Var ravvisano il tocco e lo Spezia può così recriminare per una decisione che lascia aperti molti dubbi.

IL TABELLINO

CAGLIARI SPEZIA 2-2 (0-1 PT)

Marcatori: 7′ Gyasi (S), 58′ Bastoni (S), 62′, 66′ rig. Joao Pedro (C)

Cagliari (3-5-2): Cragno, Walukiewicz (18′ st Zappa), Godin (29′ st Ceppitelli), Carboni (40′ st Lykogiannis); Nandez, Marin, Strootman, Deiola (18′ st Pereiro), Dalbert; Joao Pedro, Pavoletti (39′ st Simeone). A disp.: Aresti, Radunovic, Altare, Oliva, Cavuoti, Grassi, Ceter Valencia. All.: Semplici

Spezia (3-4-3): Zoet; Hristov, Erlic, Nikolaou; Amian, Maggiore, Bastoni, Ferrer (dal 40′ st Vignali); Verde (dal 24′ st Mraz), Gyasi, Colley. A disp.: Zovko, Provedel, Bertola. All.: Motta

Arbitro: Fourneau

Ammoniti: Bastoni (S), Nikolaou (S), Gyasi (S), Zappa (C), Strootman (C)

VIDEO CAGLIARI SPEZIA, GOL E HIGHLIGHTS

