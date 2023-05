Video/ Cagliari Ternana (2-1) gol e highlights: Deiola e Zappa decidono il match

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CAGLIARI TERNANA: RANIERI PIAZZA LA ZAMPATA!

Cagliari e Ternana. Primi venti minuti di gioco in balia della squadra di casa che ha letteralmente assediato l’area di rigore della squadra umbra. Non stupisce infatti che dopo neanche tre minuti di gioco arriva la rete da un cross di Nandez dalla destra che pesca tutto da solo Deiola. Il Cagliari poi si rende nuovamente pericoloso con Nandez che è sicuramente l’uomo più pericoloso dei sardi. Il suo tiro da dentro l’area però viene smorzato e finisce lontano dai pali. Dopo dieci minuti da gol sardo arriva il pareggio dai piedi di Partipilo, l’attaccante si era già messo in mostra all’andata trovando il rigore della vittoria, questa volta fa

Doppio fischio che manda tutti negli spogliatoi Cagliari e Ternana, gara che dopo i fuochi di artificio dei primi minuti, diventa molto più tattica e in fase di studio. In questo frangente infatti le squadre pensano più a non subire goal piuttosto che a cercarlo. Molto probabilmente si approfitterà dell’intervallo per cercare di rimettere in sesto le strategie e pensare a come portare a casa i tre punti. Nandez però si è reso di nuovo pericoloso, si vede che il giocatore è di una categoria superiore rispetto alla Serie B, infatti il centrocampista è riuscito a smarcarsi all’interno dell’area di rigore prima di tirare in maniera debole di molto a lato.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CAGLIARI TERNANA, IL SECONDO TEMPO

Riprende il secondo tempo di Cagliari Ternana, partita che ricomincia come in fotocopia del primo. Ossia con un assedio preponderante della squadra sarda nell’area di rigore della Ternana che non riesce ad uscire. Questo è stato possibile grazie alla sapiente mossa di Ranieri di mettere in campo Luvumbo. Il giocatore da quando è entrato ha puntato tutti e da uno dei suoi dribbling nasce il gol del vantaggio. L’attaccante riesce ad aprire per Lapadula che riesce ad addomesticare il pallone e a servirlo per Zappa che da solo davanti alla porta trova la rete che porta sul 2-1 il Cagliari. Dopo il goal i padroni di casa sono riusciti a gestire meglio rispetto al primo tempo il vantaggio.

Termina Cagliari Ternana, con un’ottima mossa di Ranieri la sua squadra riesce a vincere una gara difficile per via di un errore nella prima parte di gioco. La gestione del Cagliari è da grande squadra, si vede come l’esperienza di chi ha vinto la Premier League possa solamente giovare al progetto sardo, che però negli ultimi cinque anni ha avuto un ridimensionamento non indifferente. Ternana che chiude la gara a malincuore poiché oltre all’azione che ha portato il risultato sull’1-1 purtroppo non è stata mai in grado di rendersi particolarmente pericolosa una seconda volta, infatti la Ternana fa molto più fatica con le squadre più grandi.

VIDEO CAGLIARI TERNANA, IL TABELLINO

CAGLIARI (4-3-1-2) – Radunovic; Di Pardo (45′ Barreca), Dossena, Obert (45′ Altare), Zappa (68′ Goldaniga); Nandez, Makoumbou, Deiola; Lella (45′ Rog); Lapadula, Pavoletti (45′ Luvumbo). A disposizione: Aresti, Ciocci, Kourfalidis, Viola, Millico, Prelec. Allenatore: Claudio Ranieri

TERNANA (4-3-3): Iannarilli; Diakitè, Mantovani, Bogdan (70′ Falletti), Corrado; Agazzi, Palumbo (70′ Capanni), Coulibaly (44′ Cassata); Partipilo (79′ Donnarumma), Favilli, Ghiringhelli (79′ Defendi). A disposizione: Krapikas, Vitali, Sorensen, Mazzarani, Proietti, Paghera, Martella. Allenatore: Cristiano Lucarelli

RETI: 4′ Deiola, 12′ Partipilo, 60′ Zappa

AMMONITI: 32′ Dossena, 52′ Cassata, 57′ Palumbo, 63′ Rog, 68′ Zappa

ESPULSI: 91′ Diakitè

