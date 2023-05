Video/ Cagliari Venezia (2-1) gol e highlights: Lapadula show! (Playoff Serie B, 27 maggio 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CAGLIARI VENEZIA (2-1): LA PARTITA

Il Cagliari vince e conquista la semifinale dei playoff di Serie B, al termine di questa gara valida per il turno preliminare, praticamente un quarto di finale. Alla Unipol Domus va in scena una partita a due facce, con un Venezia irriconoscibile nel primo tempo, che concede troppo ai rossoblù ed incassa due reti nel giro di 4 minuti: al 14esimo Luvumbo la crossa in area, Carboni intercetta ma serve inavvertitamente Nandez. L’uruguayano la rigioca nuovamente in mezzo, dove l’implacabile bomber Gianluca Lapadula non perdona Joronen di testa. Vantaggio meritato per la formazione di casa, che stava spingendo, e pochi minuti prima aveva sfiorato la rete con Luvumbo.

Al 18esimo arriva addirittura il raddoppio: Carboni commette un altro errore imperdonabile, e Lapadula da bomber spietato fulmina ancora una volta l’ex Brescia con il sinistro. Doppietta e 2-0 pazzesco, che taglia le gambe ai lagunari. Nel secondo tempo i veneti rialzano la testa e tornano riconoscibili, accorciando immediatamente il risultato: Ellertson galoppa sull’out di sinistra, mette un cross preciso e Pierini è sontuoso nello schiacciare di testa e battere Radunovic con un’incornata perfetta. Rete che riaccende le speranze degli ospiti. Nel finale l’assedio non porta al 2-2 sperato, ed i sardi passano meritatamente il turno. Decide, come sempre, il cecchino italo-peruviano.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CAGLIARI VENEZIA (2-1): TABELLINO

RETI: 14′ Lapadula, 17′ Lapadula, 52′ Pierini

AMMONITI: 53′ Ellertsson, 79′ Hristov

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Altare, Obert (60′ Azzi); Nandez (76′ Kourfalidis), Deiola (72′ Rog), Makoumbou; Mancosu (45′ Goldaniga); Luvumbo (72′ Prelec), Lapadula. A disposizione: Aresti, Viola, Millico, Lella, Barreca, Pavoletti, Di Pardo. Alleantore: Claudio Ranieri

VENEZIA: (3-5-2): Joronen; Hristov, Svoboda, Carboni (82′ Sverko); Candela (45′ Pierini), Tessmann, Andersen (45′ Milanese), Zampano (82′ Cheryshev), Ellertsson (82′ Novakovich); Pohjanpalo, Johnsen. A disposizione: Maenpaa, Bertinato, Neri, Busio, Modolo, Ciervo, Remy. Allenatore: Paolo Vanoli

