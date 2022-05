Video/ Cagliari Verona (1-2) gol e highlights: Mazzarri adesso rischia (Serie A)

VIDEO CAGLIARI VERONA (1-2): COLPO ESTERNO DELL’HELLAS

Il Cagliari cade in casa contro il Verona e si complica la strada per la salvezza. Nella prima frazione Barak e Caprari portano avanti gli scaligeri con i sardi che riescono solo ad accorciare con la punizione di Joao Pedro. Andiamo a rivivere le fasi salienti della gara. Caprari scende sulla fascia e crossa, blocca Cragno. Marin ci prova su punizione, Montipò blocca senza problemi. Grandissima azione di Hongla che soffia palla a Bellanova entra in area e calcia, Cragno compie un grande intervento. Barak! La sblocca il Verona! Dalbert respinge male, sfera recuperata da Simeone che pesca Barak abile a metterla in rete. Azione in solitaria di Keita che calcia ma trova la chiusura di Faraoni. Caprari aggancia in area e prova il sinistro, lo chiude Goldaniga.

Ammoniti Caprari e Tameze. Marin ci prova su punizione, Montipò alza in angolo. Colpo di testa di Altare, Montipò salva sulla traversa! Barak per Simeone che calcia a botta sicura ma trova Dalbert pronto a chiuderlo. Faraoni entra in area e calcia, Cragno spegne la minaccia. Ci prova Joao Pedro che sfiora il palo di Montipò. Ci prova Keita che trova la risposta di Montipò sulla traversa, arriva poi Dalbert chiuso da un avversario. Lancio per Simeone, bravo Bellanova nell’anticipo. Grassi calcia dalla distanza e non trova la porta. Caprari! Arriva il raddoppio del Verona! Lancio per il centravanti del Verona, che tenuto in gioco da Lovato, entra in area e supera Cragno. Termina la prima frazione di gioco tra Cagliari e Verona, decidono al momento Barak e Caprari.

VIDEO CAGLIARI VERONA: IL SECONDO TEMPO

Cagliari che fatica ora a rendersi pericoloso. Joao Pedro! La riapre il Cagliari! Grande punizione che non lascia scampo al portiere avversario. Joao Pedro prova ad entrare in area ma trova l’ottima chiusura di Tameze. Nel Verona escono Barak e Veloso per Lasagna e Ilic. C’è anche Gunter per Hongla. Simeone in area supera Altare calcia ma trova solo l’esterno della rete. Giallo per Simeone dopo il fallo su Lovato. Pereiro per Joao Pedro che di testa non inquadra lo specchio della porta. Ci prova Rog, palla fuori. Cagliari che si riversa ora in avanti a caccia del pareggio, manca però davvero pochissimo alla fine. Giallo per Carboni che ferma un contropiede. Manca pochissimo alla fine, Cagliari che sta per subire una sconfitta pesantissima nella lotta per la salvezza. Termina il match con il Verona che vince il casa del Cagliari che resta a quota 28 punti in classifica in attesa dei match della avversarie in lotta per la salvezza.

VIDEO CAGLIARI VERONA: IL TABELLINO

Marcatori: 8′ p.t. Barak, 44′ p.t. Caprari, 12′ s.t. Joao Pedro

Cagliari, 3-5-2: Cragno; Lovato, Altare, Goldaniga (dal 2′ s.t. Carboni); Bellanova (dal 29′ s.t. Pereiro), Deiola (dal 1′ s.t. Rog), Marin (dal 1′ s.t. Nandez), Grassi, Dalbert; Keita (dal 2′ s.t. Pavoletti), Joao Pedro.

Verona, 3-4-2-1: Montipò; Tameze, Ceccherini, Casale; Faraoni, Hongla (dal 20′ s.t. Guenter), Ilic (dal 20′ s.t. Veloso), Depaoli; Caprari (dal 36′ s.t. Retsos), Barak (dal 20′ s.t. Lasagna); Simeone.

Arbitro: Orsato

Ammoniti: 22′ p.t. Barak, 23′ Tameze, 3′ s.t. Pavoletti, 11′ s.t. Hongla, 30′ s.t. Simeone, 46′ s.t. Carboni.

