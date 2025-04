VIDEO CALDIERO TERME LECCO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Mario Gavagnin-Sinibaldo Nocini di Verona il Caldiero Terme sconfigge il Lecco per 1 a 0. Nel primo tempo i blucelesti suonano la carica poco prima del quarto d’ora con un tentativo di Galeandro disinnescato in angolo dal portiere Crespi.

I gialloverdi non ci stanno e rispondono prima con un tiro-cross di Fasan smanacciato in qualche modo da Dalmasso al 19′ e spezzando poi l’equilibrio al 20′ con il gol siglato da Nessi, bravo ad insaccare la sfera con un colpo di testa su assist del collega Florio.

Le cose si complicano quindi ulteriormente per il Lecco, costretto alla sostituzione di Frigerio con Di Gesù a causa di un infortunio verso il 27′. Nel secondo tempo i blucelesti tornano all’attacco sebbene Gobetti fermi in modo ottimale Sipos intorno al 59′.

Nel finale i Manzoniani perdono anche la bussola rimanendo in inferiorità numerica così da chiudere in dieci quanto Martic viene espulso al 90’+4′ con un cartellino rosso diretto. Questa vittoria spinge il Caldiero Terme a quota 30 nella graduatoria del girone A di Serie C stagione 2024/2025. Il KO rimediato lontano da casa condanna invece il Lecco a rimanere bloccato in classifica con i suoi 43 punti.

