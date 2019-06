Video/ Camerun Guinea Bissau (2-0): highlights e gol, punti facili per i leoni

Nessun problema per i campioni in carica della Coppa d’Africa nel match di esordio, che si è giocato ieri sera per il girone F: come si vede nel video di Camerun Guinea Bissau, i ragazzi del ct Seedorf hanno trovato il successo col risultato di 2-0 e tre punti importanti per la classifica. Vero è che nel primo tempo del match i Leoni Indomabili non sono stati così aggressivi: di fatto è stata solo nella ripresa che il Camerun ha mostrato i muscoli contro una squadra affatto impossibile da sopraffare. Ecco quindi che proprio nel secondo tempo si sono registrati i due gol che hanno portato alla vittoria, entrambi segnati dalla distanza: la prima marcatura è arrivata al 66’ con Banana e la seconda appena tre minuti dopo a firma di Bahoken. Di certo il Camerun avrebbe potuto fare di più, ma tanto vale: la vittoria è stata assicurata come pure i primi tre punti messi in palio nella fase a gironi della Coppa d’Africa 2019.

IL TABELLINO

Camerun Guinea Bissau 2-0 (0-0 pt)

Reti: 66’ Banana (C), 69’ Bahoken (C)

CAMERUN – Onana, Banana, Ngadeu, Oyongo, Tchakonte, Anguissa, Djoum, Mandjeck, Bassogog, Choupo-Moting, Toko

GUINEA – Mendes, Cassama, Silva, Soares, Cande, Lopes, Gomes, Mane, Mendy, Silva, Silva

Note: ammoniti 58’ Rudinilson (G), 78’ Ngadeu-Ngadjui (C), 85’ Boumai (C)

Arbitro El Jaafari Stadio Ismailia Stadium

