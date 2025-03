VIDEO CAMPOBASSO ASCOLI: SINTESI!

Video Campobasso Ascoli che si apre con la doppia occasione per i padroni di casa firmata da Bifulco. In entrambi i casi l’attaccante viene ben servito da D’Angelo ma sbaglia sotto porta. Grande intervento di Livieri che chiude la porta. Si fa vedere anche l’Ascoli con il colpo di testa di Varone sull’assist di Adjapong. Poco dopo lo stesso calciatore ex Sassuolo verrà ammonito, mentre Varone impegna Neri con un tiro dalla distanza. Anche Odjer impegna il portiere prima della fine dei 45 minuti di gioco.

Secondo tempo che si apre con l’espulsione di Adjapong che ha steso il suo avversario dopo aver perso un pallone. Ascoli in dieci uomini e pagano l’inferiorità numerica subendo lo svantaggio con la rete di Serra. Schema su punizione da parte del Campobasso con Serra che trova la porta dopo anche la deviazione di Odjer. Risultato di 1-0 che dura fino al minuto 90 quando in contropiede Lombari, ben smarcato in dribbling su Alagna, batte il portiere regalando ai suoi un’importantissima vittoria per la classifica. Campobasso che sale a quota 36 staccando proprio l’Ascoli di 3 punti.

VIDEO CAMPOBASSO ASCOLI: GOL E HIGHLIGHTS