Video/ Campobasso Catanzaro (1-2): highlights e gol. Emmausso non basta!

VIDEO CAMPOBASSO-CATANZARO (1-2): LA SINTESI

Allo Stadio Nuovo Romagnoli il Catanzaro supera in trasferta il Campobasso per 2 a 1. Nel primo tempo sono i padroni di casa guidati dal tecnico Cudini a cercare di rendersi pericolosi in zona offensiva quando il colpo di testa di Rossetti ispirato dal cross di Pace finisce largo rispetto allo specchio della porta avversaria all’8′.

I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti allenati da mister Milani riescono a passare in vantaggio al 33′ grazie alla rete messa a segno da Bombagi, su assist di Vandeputte. I rossoblu replicano cogliendo un palo col solito Rossetti al 42′ ma subiscono il gol del raddoppio siglato da Vazquez nel recupero al 45’+1′.

LA RIPRESA

Nel secondo tempo i molisani vanno a caccia del pareggio al 51′ con Fabriani calciando tuttavia in curva. Nell’ultima parte dell’incontro è Emmausso ad accorciare le distanze con la rete firmata all’86’ tenendo vanamente accese le speranze dei rossoblu. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Sajmir Kumara, proveniente dalla sezione di Verona, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Bontà, Pace e Magri da un lato, De Santis e Bayeye dall’altro.

I tre punti conquistati lontano dalle mura amiche in questo diciottesimo turno di campionato permettono al Catanzaro di salire a quota 31 nella classifica del girone C della Serie C mentre il Campobasso non si muove, rimanendo fermo con i suoi 18 punti.

IL TABELLINO

Campobasso-Catanzaro 1 a 2 (p.t. 0-2)

Reti: 33′ Bombagi(Ct); 45’+1′ Vazquez(Ct); 86′ Emmausso(Cm).

CAMPOBASSO (4-3-1-2) – Raccichini; Fabriani, Menna, Magri, Pace; Tenkorang, Bontà, Persia; Candellori; Rossetti, Vitali. A disp.: Zamarion, Coco, Sbardella, Vanzan, Martino, Ladu, Nacci, Giunta, Liguori, Parigi, Emmausso De Biase. All.: Mirko Cudini.

CATANZARO (3-4-1-2) – Branduani; Scognamillo, De Santis, Gatti; Fazio, Bombagi, Cinelli, Verna, Vandeputte; Vazquez, Cianci. A disp.: Nocchi, Romagnoli, Martinelli, Monterisi, Bayeye, Porcino, Risolo, Ortisi, Bearzotti, Curiale, Carlini. All.: Andrea Milani. (Vincenzo Vivarini squalificato).

Arbitro: Sajmir Kumara (sezione di Verona).

Ammoniti: 9′ Bontà(Cm); 50′ Pace(Cm); 53′ Magri(Cm); 63′ De Santis(Ct); 80′ Bayeye(Ct).

