Video Campobasso Gubbio che racconta la formazione valevole per il campionato di Serie C. Cronaca, tabellino e migliori azioni della sfida.

VIDEO CAMPOBASSO GUBBIO: PARTITA SCOPPIETTANTE!

Video Campobasso Gubbio racconta una partita fin da subito molto interessante. Cerretelli prova il tiro da fuori con la palla che termina alta sopra la traversa. Gara molto nervosa con diversi cartellini gialli. In successione: Baroncellu, Gargiulo, Tentardini e Bruscagin. Tommasini di testa spreca, appoggiando tra le braccia di Tentalocchi. Il gol è nell’aria ma arriva per il Campobasso. Leonetti sfrutta una bella ripartenza di Di Livio che serve sulla fascia Cristallo. Palla in mezzo sponda di Padula e colpo di testa di Leonetti che regala la rete del vantaggio.

Primo tempo scoppiettante con Padula che per poco un raddoppio sfiorando la rete. La prima frazione termina con il risultato di 1-0 per i padroni di casa. Nella seconda frazione ci prova Padula da fuori dopo una bella giocata personale. Palla fuori non di molto. Nel finale Lombari chiude i conti dopo un maxi recupero con oltre dieci minuti.

VIDEO CAMPOBASSO GUBBIO: GOL E HIGHLIGHTS