VIDEO CAMPOBASSO PINETO, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Nuovo Romagnoli-Avicor Stadium il Pineto annulla il fattore campo vincendo in trasferta per 3 a 1 contro il Campobasso nel ventinovesimo turno di campionato. Nel primo tempo i biancazzurri partono con il turbo inserito e spezzano infatti l’equilibrio iniziale già al 13′ con il gol realizzato da Gambale, lesto nell’approfittare della conclusione di Schirone respinta dalla traversa.

I rossoblu non demordono e reagiscono al meglio trovando appunto la rete del momentaneo pareggio con il colpo di testa vincente firmato da Pierno, sfruttando un assist di Martina, al 25′. Ci pensa tuttavia Schirone, quasi subito al 32′, a riportare avanti gli abruzzesi con un’azione personale culminata con un preciso tiro da fuori area.

Nel secondo tempo i Lupi tentano di sbranare la loro preda con un’iniziativa di Bifulco che viene in ogni caso contenuta a dovere dall’estremo difensore avversario Tonti al 62′. Nel finale i molisani si disperano al 75′ quando la mezza rovesciata di D’Angelo non prende la traiettoria sperata ed all’89’ c’è anzi spazio per il tris a mettere il punto esclamativo sul match con il gol di Pellegrino, bravo a soffiare il possesso a Forte facendo quindi tutto da solo.

VIDEO CAMPOBASSO PINETO: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS