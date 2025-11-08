Video Campobasso Sambenedettese (risultato finale 1-1) gol e highlights della gara valida per la tredicesima giornata del girone B della Serie C 2025/2026.
VIDEO CAMPOBASSO SAMBENEDETTESE, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI
Allo Stadio Nuovo Romagnoli la Sambenedettese strappa un pari per 1 a 1 quasi in extremis in trasferta contro il Campobasso. Nel primo tempo i molisani iniziano la partita in maniera arrembante come dimostra il palo centrato già intorno al 2′ da Leonetti, il quale è andato alla conclusione su suggerimento di Gala dalla destra.
I padroni di casa continuano a spingere affidandosi sempre a Leonetti che tuttavia non inquadra il bersaglio al 17′ ed al 40′ viene disinnescato dall’estremo difensore Cultraro e quest’ultimo fa lo stesso al 40′ con Magnaghi. Nel secondo tempo i rossoblu di casa l’estremo difensore ospite nega la gioia del vantaggio ai rivali di turno pure al 46′ sul nuovo spunto di Gala mentre il tecnico Ottavia Palladini si vede costretto a ricorrere ad una sosituzione a causa di un infortunio inserendo Marranzino al 50′ al posto di Touré e Sbaffo non supera al 54′ il portiere Rizzo.
Nel finale ai marchigiani viene annullato una rete per fuorigioco al 70′ con Eusepi ed i Lupi spezzano invece l’equilibrio segnando un gol al 79′ per merito di Gala, su assist di Cerretelli. Soltanto il preciso calcio di punizione battuto da Marranzino al 90’+1′ valevole per il pareggio consente alla compagine di mister Zauri di evitare la sconfitta.
Il punteggo maturato nella tredicesima giornata del campionato 2025/2026 permette a tutte e due le compagini di far loro un punto a partire dal Campobasso che tocca così quota diciassette. A sua volta la Sambenedettese sale nella classifica del girone B raggiungendo i quindici punti.