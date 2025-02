VIDEO CAMPOBASSO TERNANA: BRUTTO KO DEGLI UMBRI

Video Campobasso Ternana che regala la vittoria ai padroni di casa dopo una grande prestazione. Decisiva la rete di Bifulco nel secondo tempo. Nel corso della prima frazione le due squadre si equivalgono con azioni sia da un lato che dall’altro con il solo giallo di Marco Capuano da segnalare a referto. Secondo tempo decisamente più divertente tra Campobasso e Ternana. La formazione ospite si fa vedere con Cianci sempre molto pericoloso ma il Campobasso la sblocca con Bifulco con un tiro al volo dritto sul primo palo. La Ternana perde Loiacono per infortunio mentre poco prima sfiora la rete con l’argentino Casasola.

Nel finale i portieri sono protagonisti con Neri che chiude la porta in maniera decisiva al colpo di testa di Cianci, in torsione sul primo palo. Lo stesso portiere poco prima si è iscritto al tabellino del direttore di gara beccandosi un cartellino giallo. Vince il Campobasso che si allontana dalle zone più calde della classifica vincendo contro la seconda della classe. Ko improvviso della formazione allenata da mister Abate, che arriva dopo tre vittorie consecutive in campionato.

VIDEO CAMPOBASSO TERNANA: GOL E HIGHLIGHTS