Video Campobasso Torres (risultato finale 2-1) gol e highlights della gara valida per la seconda giornata del girone B della Serie C 2025/2026.
LA SINTESI DEL VIDEO CAMPOBASSO TORRES
Allo Stadio Stadio Antonio Molinari il Campobasso sconfigge la Torres per 2 a 1. Nel primo tempo i molisani scaldano il motore con uno spunto impreciso tentato già al 6′ da Bifulco ed il suo collega Brunet non ha maggior fortuna al 12′ vedendosi deviare una conclusione insidiosa in calcio d’angolo.
La risposta dei sardi è affidata al tentativo di poco largo di Musso al 20′ ed i rossoblu di casa sbloccano invece il punteggio al 22′ per merito del gol trovato da Bifulco, arrivando ad impattare un altro tiro di Leonetti. Proprio lo stesso Leonetti centra poi un palo al 24′ con una rovesciata sfortunata, Parisi non fa di meglio al 31′ e di nuovo Bifulco manda invece alto al 36′.
Ci pensa quindi Tantalocchi a blindare il risultato salvando provvidenzialmente al 44′ su Brentan. Nel secondo tempo la squadra allenata da mister Luciano Zauri si affaccia in zona offensiva subito verso il 52′ con una soluzione di Gala disinnescata in calcio d’angolo dall’estremo difensore avversario Zaccagno.
Nel finale i Lupi tirano un sospiro di sollievo quando Tantalocchi evita il peggio al 59′ sulla giocata di Brentan nonostante i rossoblu ospiti pareggino momentaneamente al 65′ col gol di Musso, assistito da Antonelli. Il solito Bifulco completa quindi la doppietta personale che vale il successo all’81’, oltre a sfiorare l’eventuale tris all’86’. Grazie a questa vittoria il Campobasso ha così modo di agganciare a quota tre punti i diretti rivali della seconda giornata di campionato della Torres nella classifica del girone B della Serie C stagione 2025/2026.