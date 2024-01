Video/ Capo Verde Mauritania (1-0) gol e highlights: Mendes sigla un rigore storico (29 gennaio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CAPO VERDE MAURITANIA (1-0): LA PARTITA

Capo Verde supera di misura la Mauritania e centra i quarti di finale di Coppa D’Africa. Un traguardo storico per Gli Squali Blu che hanno vinto il primo match ad eliminazione diretta nella loro storia. Ad attendere Capo Verde ai quarti la vincente del match tra Marocco e Sudafrica. Nella prima frazione gara sostanzialmente equilibrata. Diaw prova la conclusione da fuori area, palla altissima. Bouna prova la conclusione a giro, palla fuori. Ottimo pallone per Mendes in area, dopo il primo controllo perde la sfera.

La gara si accende nella seconda frazione di gara. Grande occasione per Anne in area di rigore, tiro che non trova la porta di un soffio, che spreco. Niasse compie una grandissima parata sul colpo di testa di Mendes. Nel finale la gara sembrava destinata ai tempi supplementari, ma arriva il colpo di scena. Frittata di Cheikh El Welly che con un retropassaggio serve il giocatore avversario che subisce il fallo di Niasse, calcio di rigore. Mendes, il giocatore più tecnico di Capo Verde, si presenta sul dischetto e non sbaglia. Parte la festa per un risultato storico.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CAPO VERDE MAURITANIA (1-0): IL TABELLINO

APO VERDE: Vozinha, Moreira S. (dal 45’+5 st Semedo W.), Costa L., Lopes R., Joao Paulo, Monteiro J., Lenini K., Duarte D. (dal 26′ st Rocha Santos K.), Mendes R., Bebe (dal 27′ st Rodrigues G.), Jovane (dal 40′ st Benchimol). A disposizione: Rosa M., Silva D., Andrade P., Borges D., Cuca, Stopira, Tavares D., Teixeira B. Allenatore: Leitao Brito P..

MAURITANIA: Niasse B., Houeibib E. H., Ba L., Diaw K., Koita A., Amar S. B. (dal 21′ st Kamara A.), Keita I. (dal 35′ st Elwely C.), Gassama O. (dal 35′ pt Fofana G.), Mouhsine B., Tanjy H. (dal 21′ st Ba P. I.), Anne S. (dal 35′ st Ba E.). A disposizione: Diaw N., Abeid A., Camara B., Doukara S., N’Diaye B., Ngom O., Thiam I. Allenatore: Abdou A..

Reti: al 43′ st Mendes R. (Capo Verde) .

Ammonizioni: al 11′ pt Lenini K. (Capo Verde) al 42′ st Niasse B. (Mauritania).

