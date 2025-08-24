Video Carpi Juventus Next Gen (risultato finale 1-1) gol e highlights della gara valida per la prima giornata del girone B della Serie C 2025/2026.
VIDEO CARPI JUVENTUS NEXT GEN, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI
Allo Stadio Sandro Cabassi finisce con un pareggio per 1 a 1 raggiunto in extremis la partita tra Carpi e Juventus Next Gen. Nel primo tempo la formazione Under 23 della Vecchia Signora mette i brividi alla squadra avversaria con un doppio spunto provato da Macca e Puczka intorno al 17′ mentre il Carpi ci prova con un tiro-cross di Cecotti che termina in calcio d’angolo dopo una deviazione al verso il 20′.
Il capitano Cortesi cerca quindi di battere Mangiapoco con scarso successo di testa al 26′ e pure al 27′ sebbene l’occasione più importante la firmi Cudrig sul fronte opposto centrando la traversa al 33′.
Nel secondo tempo i biancorossi sprecano al 47′ con Gerbi e Ceccotti sbatte contro Mangiapoco al 54′. Neanche Deme dall’altra parte ha però maggior successo al 57′, venendo disinnescato da Sorzi.
Nel finale il solito Mangiapoco fa del suo meglio ma Cortesi insacca la sfera per il vantaggio degli emiliani su una sua respinta corta al 77′ ed il Carpi chiama a buon ragione l’intervento dell’FVS forzando l’arbitro a ritirare l’ammonizione rimediata da Lombardi all’83’, la quale gli stava costando l’espulsione.
I ragazzi della Juve non demordono ed i loro sforzi vengono premiati nel recupero al 90’+5′ dalla rete del definitivo pareggio siglata da Vacca. Il Carpi e la Juventus Next Gen si portano entrambi a quota 1 nella classifica del girone B della Serie C 2025/2026 dopo questo primo impegno di campionato.