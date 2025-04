VIDEO CARPI LEGNAGO: LA PARTITA

Video Carpi Legnago che racconta la sfida che termina con il risultato di 0-0. Pochissime emozioni tra due formazioni con il Carpi più arrembante nel secondo tempo con le occasioni per Mandelli (palo) e Stanzani nella prima frazione di gioco. Legnago che ha la possibilità di portare a casa i tre punti con la rete al minuto 91 con il fallo però sul portiere Sorzi che annulla il tutto. Da segnalare anche la doppia occasione respinta da Perucchini nel corso del secondo tempo.

Prima parata su Gerbi e seconda su Rossini con quest’ultimo quasi a botta sicura. Finisce con il risultato di 0-0 la sfida con il Carpi che sale di un punto e approda a quota 44 punti in classifica. Per il Legnago, invece, 26 punti e ultimo posto in classifica. Carpi a meno uno dalla zona playoff, sprecando la possibilità, già questa sera, di raggiungere il treno che porta tra le prime dieci della classe.

