Video/ Carpi Legnago Salus (0-0) gli highlights. Un punto a testa al Cabassi

Allo Stadio Sandro Cabassi le formazioni di Carpi e Legnago Salus non si fanno del male annullandosi a vicenda con un pareggio a reti inviolate per 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa guidati dal tecnico Pochesci provano ad avanzare in zona offensiva con scarsa efficacia e gli ospiti riescono invece a rendersi pericolosi verso il 5′, quando la conclusione di Rolfini finisce di poco a lato del palo. I minuti scorrono sul cronometro ed i biancorossi tentano di riproporsi in avanti tra il 17′ ed il 20′ con scarso successo, esattamente come succede sul fronte opposto ai biancoblu intorno al 26′. Nel finale del primo tempo sono sempre gli ospiti a sfiorare l’eventuale gol del vantaggio prima al 34′ con un tiro di Ranelli, deviato in calcio d’angolo da Rossini, e poi al 41′ con Grandolfo, incapace di insaccare la sfera a porta sguarnita sulla conclusione di Rolfini respinta da Rossini.

Nel secondo tempo, cominciato con l’ingresso di Morselli al posto del già ammonito Ravelli tra gli uomini di mister Bagatti, i veneti tentano di colpire al 52′ sebbene il tentativo di Rossini venga prontamente disinnescato dal portiere Rossini. La partita tarda a decollare anche in questa seconda frazione di gioco ed i biancoblu riporvano a passare in vantaggio intorno al 65′ con l’ennesimo spunto di Rolfini, non in grado di battere il solito estremo difensore Rossini. Nell’ultima parte della gara, precisamente nel recupero al 90’+2′, è infine Biasci tra i biancorossi di casa a mancare l’appuntamento con il pallone sul traversone offertogli da Ferretti. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Filippo Giaccaglia, proveniente dalla sezione di Jesi, ha estratto il cartellino giallo per volte ammonendo rispettivamente Gozzi da un lato, Ranelli, Ricciardi e Zanoli dall’altro. Il punto conquistato in questa nona giornata di campionato permette rispettivamente al Carpi di salire a quota 17 ed al Legnago Salus di portarsi a quota 12 nella classifica del girone B della Serie C.

IL TABELLINO

Carpi-Legnago Salus 0 a 0

CARPI (3-4-1-2) – Rossini; Gozzi, Venturi, Sabotic; Bayeye, Ghion, Fofana, Lomolino; Giovannini; Carletti, Biasci. A disp.: Rossi, Pozzi, Varga, Varoli, Danovaro, Bellini, Marcellusi, Offidani, Maurizi, Mancini, Ridzal, Ferretti. All.: Sandro Pochesci.

LEGNAGO SALUS (4-3-1-2) – Pizzignacco; Zanoli, Bondioli, Perna, Ricciardi; Ranelli, Gasperi, Antonelli; Bulevardi; Rolfini, Grandolfo. A disp.: Colombo, Pavoni, Ruggero, Pellizzari, Girgi, Senese, Mazzali, Morselli, Giacobbe, Chakir. All.: Massimo Bagatti.

Arbitro: Filippo Giaccaglia (sezione di Jesi).

Ammoniti: 22′ Ranelli(L); 30′ Gozzi(C); 51′ Ricciardi(L); 61′ Zanoli(L).

