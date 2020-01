Video/ Carpi Padova (1-1): highlights e gol. Un punto a testa al Cabassi (Serie C)

Allo Stadio Sandro Cabassi le formazioni di Carpi e Padova si annullano a vicenda senza andare oltre un pareggio per 1 a 1. Come si vede nel video di Carpi Padova, nelle fasi iniziali del primo tempo i padroni di casa guidati da mister Riolfo tentano subito di passare in vantaggio tramite lo spunto di Carta al 10′ ma sono gli ospiti del tecnico Mandorlini a spezzare l’equilibrio iniziale per primi al 21′ per merito di Kresic, autore di un colpo di testa vincente a battere il portiere Nobile sull’assist del suo compagno Hallfredsson direttamente su calcio di punizione. I biancorossi tardano a reagire ma non rimangono a guardare e colgono una traversa nel finale di frazione con il solito Carta, sempre su calcio da fermo al 38′. Nel secondo tempo le occasioni per gli emiliani si moltiplicano ed i loro sforzi vengono premiati al 75′ da Biasci, protagonista di un bel movimento a liberarsi di due difensori biancoscudati sulla rimessa laterale di Puttini. I padroni di casa sfiorano poi addirittura il sorpasso e la doppietta personale con lo stesso Biasci all’83’. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Daniele De Santis, proveniente dalla sezione di Lecce, ha estratto il cartellino giallo per sette volte ammonendo rispettivamente Sabotic, Simonetti e Rossoni da un lato, Hallfredsson, Soleri, Nicastro e Fazzi dall’altro. Il punto conquistato in questo ventitreesimo turno di campionato permette rispettivamente al Carpi di salire a quota 46 nella classifica del girone B di Serie C mentre il Padova si porta a quota 40 punti.

IL TABELLINO

Carpi-Padova 1 a 1 (p.t. 0-1)

Reti: 21′ Kresic(P); 75′ Biasci(C).

Assist: 21′ Hallfredsson(P); 75′ Puttini(C).

CARPI (4-3-1-2) – Nobile; Rossoni, Sabotic, Ligi, Sarzi Puttini; Saber, Pezzi, Carta; Simonetti; Cianci, Biasci. A disp.: Rossini, Celeste, Varoli, Carletti, Bellini, Varga, Biancheri, Fofana, Mastaj, Boccaccini, Tommasone. All.: Giancarlo Riolfo.

PADOVA (4-3-3) – Minelli; Fazzi, Andelkovic, Kresic, Rondanini; Mandorlini, Hallfredsson, Ronaldo; Soleri, Nicastro, Litteri. A disp.: Bacchin, Galli, Bacchin, Capelli, Santini, Germano, Daffara, Buglio, Lovato, Pelagatti, Piovanello, Ilie. All.: Andrea Mandorlini.

Arbitro: Daniele De Santis (Lecce).

Ammoniti: 23′ Sabotic(C); 33′ Simonetti(C); 49′ Hallfredsson(P); 71′ Soleri(P); 88′ Nicastro(P); 88′ Fazzi(P); 90’+2′ Rossoni(C).

