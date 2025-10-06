Video Carpi Perugia (risultato finale 2-0) gol e highlights della gara valida per la seconda giornata del girone B della Serie C 2025/2026.
VIDEO CARPI PERUGIA: ECCO LA NOSTRA SINTESI
Il Carpi vince in maniera abbastanza agevole contro il Perugia battendolo per 2 a 0. Nei primi minuti della frazione di gioco iniziale le emozioni scarseggiano allo Stadio Sandro Cabassi e l’andamento del match risulta essere parecchio spezzettato finchè Gemello interviene al 22′ sulla conclusione di Rosetti tentata dagli uomini allenati dal tecnico Stefano Cassani.
Al 23′ però Rossini stacca con i tempi giusti in modo tale da trovare il gol del vantaggio per i biancorossi di casa sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Cortesi ed è Casarini a segnare quindi la rete del raddoppio al 34′, nella circostanza con un colpo di testa vincente.
Nel secondo tempo il neo entrato Rigo dimostra di avere una mira non ottimale mancando lo specchio della porta avversaria per i Falconi verso il 59′. Nel finale la squadra dello squalificato Braglia, sostituito in panchina da mister Ortolani sbattono contro il palo al 74′ con Kanoute.
La compagine casalinga, all’82’, rimpiazza Casarini con Forte a causa di un infortunio ed i Grifoni non vanno più a segno nè all’86’ con Terrnava nè all’88’ con Montevago, entrambi inseriti nel corso della ripresa essendo partiti appunto non da titolari.
Questo successo spinge il Carpi, grazie a tre nuovi punti, a quota 11 nella classifica del girone B dopo l’ottava giornata della Serie C 2025/2026. Il Perugia, invece, venendo ancora sconfitto, rimane saldamente incollato a quota 3 in graduatoria.