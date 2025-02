VIDEO E HIGLIGHTS CARPI PESCARA: VITTORIA ESTERNA!

Video Carpi Pescara che racconta una sfida fin da subito molto divertente tra le due formazioni. Il vantaggio del Carpi arriva dopo la doppia occasione per Tonin. Vantaggio di casa con il colpo di testa del difensore Tommaso Panelli che spedisce in rete il cross di Cortesi sugli sviluppi di un calcio piazzato. La pareggia il Pescara con la grande conclusa da fuori firmata da Dagasso. Nel corso del primo tempo anche due gialli estratti dal direttore di gara ai danni di Squizzato e Cortesi. Il pareggio sembra resistere ma al 61esimo ecco il gol di Edoardo Pierozzi. Il terzino ex Cesena e Como firma il secondo gol della sua stagione.

Video Monopoli Catania (1-2)/ Gol e highlights: rete allo scadere! (Serie C, 9 febbraio 2025)

Dopo averlo sfiorato il primo tempo, Tonin va vicino alla rete in ben due occasioni nel corso del secondo tempo con altrettante deviazioni provvidenziali. Al triplice fischio da parte del direttore di gara, vince il Pescara che sale a quota 47 punti al quinto posto. Vittoria importante per la formazione di Baldini che adesso si avvicina sempre di più alle zone più alte della classifica cin Vis Pesaro ad un punto mentre Torres e Ternana rispettivamente a 50 e 51 punti.

RISULTATI SERIE C, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score: Pescara supera il Carpi (9 febbraio 2025)

VIDEO CARPI PESCARA: GOL E HIGHLIGHTS