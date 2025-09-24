Video Carpi Ravenna (risultato finale 1-2) gol e highlights della gara valida per la sesta giornata del girone B della Serie C 2025/2026.

VIDEO CARPI RAVENNA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Sandro Cabassi il Ravenna si aggiudica il derby col Carpi vincendo in trasferta per 2 a 1. Nel primo tempo l’estremo difensore di casa non si lascia sorprendere sulle sortite offensive tentate dai giallorossi in avvio sia con Spini verso il 10′ e con Falbo all’11’.

Video Perugia Sambenedettese (1-2)/ Gol e highlights: Candellori è decisivo! (Serie C, 23 settembre 2025)

Proprio lo stesso Spini si dimostra però abile nello spezzare l’equilibrio siglando appunto il gol del vantaggio intorno al quarto d’ora di gioco. I romagnoli continuano a spingere come se non fosse ancora accaduto nulla sebbene Tenkorang di tacco al 24′ e Zagrè al 42′ non facciano ulteriormente male alla retroguardia avversaria protetta dal solito Sorzi.

Video Forlì Vis Pesaro (3-1)/ Gol e highlights: tris biancorosso, +3 di casa!

I biancorossi si disperano quindi al 44′ quando Gerbi non pareggia con un colpo di testa provato da posizione molto favorevole. Nel secondo tempo l’estremo difensore Anacoura di dimostra prezioso come il collega sul fronte opposto disinnescando al 48′ Amayah ed i Falconi si guadagnano un altro calcio d’angolo per colpa di una deviazione al 53′ con Cecotti.

Nel finale Cecotti si riconferma protagonista fallendo un’opportunità al 63′ e soprattutto fornendo l’assist decisivo a Casarini al 73′ per la rete del momentaneo pareggio emiliano. I giallorossi non si lasciano impressionare e tornano definitivamente avanti grazie al calcio di rigore assegnato per fallo di mano di Cortesi ma trasformato in maniera impeccabile da Luciani all’87’.

Video Campobasso Gubbio (2-0)/ Gol e highlights: ospiti in dieci, decisivi Leonetti e Lombari

Questo punteggio lancia il Ravenna a quota 15 nella classifica del girone B della Serie C dopo la sesta giornata del torneo. L’avvio di campionato 2025/2026 si riconferma invece altalenante per il Carpi, sempre bloccato invece a quota 8 punti.

VIDEO CARPI RAVENNA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS