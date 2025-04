VIDEO CARPI SESTRI LEVANTE, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Sandro Cabassi il Sestri Levante ha la meglio sul Carpi vincendo in trasferta con un netto 2 a 0. Nel primo tempo i rossoblu si spingono subito in zona offensiva con una conclusione fuori misura di Clemenza, intorno all’11’.

I biancorossi replicano al 29′ fallendo un’opportunità con Sall e l’Unione torna a farsi vedere davanti con Piu, forse ancor più impreciso per i suoi sulla giocata tentata al 40′. Nel secondo tempo la compagine allenata dal tecnico Ruvo ricomincia la sfida nel modo migliore poichè sbloccano il punteggio in avvio di ripresa, precisamente al 53′, per merito del gol siglato da Clemenza, bravo a capitalizzare un errore commesso dall’estremo difensore avversario Theiner, colpevole di non aver calcolato bene un lancio insidioso.

Nel finale di partita sia Podda che il subentrato Parravicini sfruttano una doppia chance al 58′ ed è invece Valentini, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, a chiudere i conti segnando la rete del raddoppio definitivo all’80’. Questo successo conferma il Sestri Levante ai playout, che giocherà contro la Lucchese vittoriosa con la Torres, con tre punti che spingono i Corsari a quota 31 nella classifica del girone B della Serie C stagione 2024/2025.

Il Carpi, che aveva già ottenuto la salvezza prima della trentottesima ed ultima giornata disputata nel weekend e non poteva più accedere nemmeno alla zona playoff per puntare alla promozione in Serie B, rimane invece bloccato a 44 punti.

