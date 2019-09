Video/ Carpi-Vicenza (1-1): gol e highlights, Marotta rallenta gli emiliani (Serie C)

Sabato 7 settembre 2019 al Cabassi si è giocato Carpi-Vicenza 1-1, anticipo della terza giornata di Serie C girone B: il video con i gol e gli highlights ci mostra un match combattuto ed equilibrato tra due squadre che nutrono grandi ambizioni per questa stagione, la squadra allenata da Giancarlo Riolfo vuole immediatamente tornare tra i cadetti dopo la retrocessione della scorsa estate, anche i lanerossi puntano alla promozione come dimostra l’ingaggio del tecnico Domenico Di Carlo e l’allestimento di una rosa molto competitiva che può fare la differenza in questa categoria. Nel primo tempo sono i padroni di casa a fare la partita ma i tentativi di Biasci e Vano – 4 gol nelle prime 2 giornate di campionato – vanno a vuoto, prima dell’intervallo Hraiech (che poi sarà costretto a uscire per un infortunio) spaventa l’estremo difensore avversario Grandi scuotendo l’esterno della rete. Nella ripresa il Carpi la sblocca con Maurizi che raccoglie un pallone vagante nell’area di rigore e lo scaraventa nell’angolino dove Grandi non può assolutamente arrivarci, al termine di un’azione alimentata dal solito Vano che in questo periodo si sta rivelando un autentico crack. Lo 0-1 suscita la reazione degli ospiti che cambiano atteggiamento ed escono allo scoperto, rischiando però di essere nuovamente in trafitti in contropiede, Grandi ci mette i guantoni negando il 5^ gol in 3 partite allo scatenato attaccante di Riolfo. A meno di venti minuti dal novantesimo ci pensa Marotta a salvare i suoi dal KO vincendo il duello personale con Nobile e impedendo agli avversari di rimanere a punteggio pieno. Carpi che adesso rischia di essere scavalcato in classifica da Reggiana e Padova se dovessero fare bottino pieno rispettivamente contro Imolese e Modena. CLICCA QUI PER IL VIDEO CON I GOL E GLI HIGHLIGHTS DI CARPI-VICENZA 1-1 (SERIE C)

VIDEO CARPI-VICENZA 1-1, IL TABELLINO

CARPI (4-3-1-2): Nobile; Rossoni (83′ Clemente), Boccaccini, Ligi, Sarzi Puttini; Hraiech (66′ Fofana), Pezzi, Carta (90’+3′ Lomolino); Maurizi (84′ Saric); Vano, Biasci (83′ Carletti). All. Giancarlo Riolfo.

VICENZA (4-3-1-2): Grandi; Bruscagin, Padella, Cappelletti, Barlocco; Emmanuello (57′ Vandeputte), Cinelli, Zonta (64′ Rigoni); Giacomelli (77′ Zarpellon); Marotta (77′ Saraniti), Arma (64′ Guerra). All. Domenico Di Carlo.

ARBITRO: Ermanno Feliciani (sez. di Teramo).

AMMONITI: Sarzi Puttini (C), Emmanuello (V), Cappelletti (V), Giacomelli (V).

RECUPERO: 1′ pt, 5′ st.

MARCATORI: 50′ Maurizi (C), 72′ Marotta (V).



