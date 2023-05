Video/ Carrarese Ancona (0-1) gol e highlights: Spagnoli brucia i padroni di casa

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CARRARESE ANCONA: OSPITI CORSARI!

Carrarese Ancona, gara che inizia in maniera molto equilibrata con due squadre che pensano più a studiarsi e a non commettere errori piuttosto che ad attaccare. Anche se non sono mancati i tiri in porta con l’attaccante punta centrale Capello. L’unico a rendersi pericoloso grazie alla sua prestanza fisica. I suoi tiri però hanno spesso trovato i guantoni del portiere, poiché all’attaccante non hanno mai lasciato molto spazio per poter sistemare al meglio il tiro. Fino a qui infatti la difesa di Ancona è stata molto attenta e riesce a tenere il risultato stabile.

Carrarese Ancona, ritmi che si stanno alzando soprattutto da quando i padroni di casa riescono a trovare per vie esterne gli attaccanti. Questo è possibile perché Ancona fa molta densità in mezzo al campo e per forza di cose le fasce rimangono la zona da sfruttare per rendersi pericolosi. Nonostante la mole di attacco creata, è la squadra ospite ad avere avuto al migliore occasione degli ultimi venti minuti. Spagnoli con un lancio lungo dal centrocampo riesce a trovare lo specchio della porta sapientemente chiuso da un ottimo intervento del portiere.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CARRARESE ANCONA, IL SECONDO TEMPO

Continua Carrarese Ancona, gara che rimane bloccata poiché non c’è neanche più il ritmo imposto dai padroni di casa, questo potrebbe favorire gli ospiti che infatti continuano ad avere delle occasioni e questa volta l’uomo più pericolo ed è Mezzoni che in questo secondo tempo sta trovando più spazio, soprattutto accentrandosi. Quello che non sta riuscendo alla Carrarese è soprattutto il giro palla che rimane sterile e poco incisivo, sembra che la benzina sia finita e infatti bisognerebbe pensare a dei cambi che possano dare più lustro alla manovra.

Carrarese Ancona, gara che rimane bloccata fino all’ultimo minuto e che iniziava a far sbadigliare i tifosi neutrali, mentre quelli di parte sicuramente fino all’ultimo avranno avuto molti sospiri da fare, soprattutto quando Ancona è salita in cattedra e ha deciso di attaccare con più veemenza, non avendo nulla da perdere. Il trequartista Simonetti riesce fino alla fine a tentare di dare sia fisicità alla manovra che tecnica, il problema è che i suoi scarichi non sono precisi e le due punte non riescono sempre ad addomesticare i palloni serviti dall’italiano. Trova poi il goal su calcio di rigore Spagnoli.

VIDEO GOL CARRARESE ANCONA, IL TABELLINO

CARRARESE (3-5-2) – Satalino, Pelagatti, D’Ambrosio, Imperiale, Grassini, Della Latta, Schiavi, Mercati, Coccia (12′ st Bozhanaj), Giannetti (11′ st Capello), D’Auria (4′ st Energe). A disp.: Rovida, Folino, Marino, Bozhanaj, Andreoli, Pasciuti, Cicconi, Energe, Samele, Capello. All. Dal Canto

ANCONA (4-3-3) – Perucchini, Mezzoni, De Santis, Mondonico, Brogni (23′ st Martina), Prezioso (23′ st Mondonico), Bianconi (36′ st Gatto), D’Eramo, Moretti, Spagnoli (31′ st Mattioli), Lombardi (23′ st Di Massimo). A disp.: Piergiacomi, Vitali, Gatto, Martina, Barnabà, Fantoni, Simonetti, Lombardi, Mattioli, Berardi, Pecci. All. Colavitto

Reti: 86′ Spagnoli (Rig.)

Ammoniti: Prezioso, D’Eramo, Pelagatti, Mezzoni

