Video/ Carrarese Ancona (1-0) gol e highlights: Zuelli segna allo scadere! (Serie C, 16 ottobre 2023)

VIDEO CARRARESE ANCONA (1-0): LA PARTITA

La Carrarese gioca in superiorità numerica per oltre un tempo e trova la vittoria in un finale al cardiopalma di fronte al pubblico amico dello Stadio dei Marmi di Carrara. Al termine di questa gara valida per l’ottava giornata del Girone B del campionato di Serie C, crolla il muro eroico dell’Ancona e festeggiano i padroni di casa. Nel primo tempo Perucchini protagonista con parate importanti e ritmi abbastanza alti, con le due squadre che non riescono, però, a creare chance nitide da rete. L’unica capita sui piedi di Panico, che salta il portiere ma non riesce a stappare la lattina. Al 43esimo ospiti in 10 per l’espulsione di Peli.

Nel secondo tempo i ritmi si abbassano, e nella prima mezz’ora della ripresa gli unici squilli provengono dai piedi di Cioffi e Paolucci. Al 78esimo flirta con il vantaggio la formazione gialloblù, ma Morosini si fa ipnotizzare da Perucchini, e Simeri calcia addosso al portiere sul tap-in. Proprio nel recupero, addirittura al 97esimo, quando tutto faceva pensare allo 0-0, i padroni di casa la vincono: Spagnoli lascia i biancorossi in 9 momentaneamente per infortunio, assedio con palla buttata in area e respinta dalla difesa ospite. Zuelli raccoglie dal limite, elude l’intervento dell’avversario e conclude con un sinistro magico che si infila in rete. Gol da 3 punti.

VIDEO CARRARESE ANCONA (1-0): TABELLINO

CARRARESE: Bleve M., Coppolaro M., Di Gennaro M., Imperiale M., Grassini D. (dal 31′ st Zanon S.), Della L. S. (dal 14′ st Zuelli E.), Schiavi N., Palmieri R. (dal 18′ st Morosini L.), Belloni N., Capello A., Panico G. (dal 14′ st Simeri S.). A disposizione: Mazzini S., Tampucci T., Cartano R., Cerretelli F., Giannetti N., Illanes J., Opoola M. O., Sementa M.

ANCONA: Perucchini F., Dutu E., Cella S. (dal 24′ st Pellizzari S.), Marenco F. (dal 45’+1 st Radicchio V. M.), Peli L., Nador S. (dal 24′ st Gavioli L.), Basso G., Paolucci L., Martina A., Cioffi A. (dal 13′ st Clemente G.), Spagnoli A.. A disposizione: Testagrossa G., Vitali L., Agyemang G., Energe A., Kristoffersen . J., Mattioli A., Saco C., Useini D.

Reti: al 45’+7 st Zuelli E. (Carrarese) . Ammonizioni: al 1′ st Capello A. (Carrarese) al 11′ pt Nador S. (Ancona), al 26′ pt Peli L. (Ancona), al 23′ st Paolucci L. (Ancona), al 29′ st Clemente G. (Ancona). Espulsioni: al 43′ pt Peli L. (Ancona). VIDEO CARRARESE ANCONA (1-0)

