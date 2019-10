Video/ Carrarese Como (2-0): highlights e gol, vincono i toscani (Serie C)

Ecco il video di Carrarese Como, partita giocata per l’undicesima giornata nel girone A di Serie C in turno infrasettimanale. Allo Stadio dei Marmi la Carrarese supera per 2 a 0 il Como. Nel primo tempo i lombardi tentano di sorprendere i padroni di casa al 22′ tramite la traversa colpita da Gabrielloni, complice la deviazione di Murolo. Nel secondo tempo i toscani perdono per infortunio Foresta al 57′, rimpiazzato da Pasciuti, ma riescono a passare in vantaggio al 63′ per merito di Cardoselli, su assist da parte di Ciancio. Nel finale, quasi a ridosso del novantesimo, è Calderini a fissare definitivamente il punteggio con il gol del raddoppio, su suggerimento di Valente all’88’, nonostante le proteste degli avversari per un presunto fallo non fischiato dal direttore di gara. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Matteo Centi, della sezione di Viterbo, ha estratto il cartellino giallo per sette volte ammonendo rispettivamente Murolo, Ciancio, Foresta, Conson e Calderini da un lato, Raggio Garibaldi e Toninelli dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche permettono alla Carrarese di salire a quota 19 nella classifica del girone A di Serie C staccando proprio i diretti rivali di giornata del Como, rimasti fermi a 16 punti. CLICCA QUI PER IL VIDEO HIGHLIGHTS DI CARRARESE COMOcarr

VIDEO CARRARESE COMO: IL TABELLINO

Carrarese-Como 2 a 0 (p.t. 0-0)

Reti: 63′ Cardoselli(Ca); 88′ Calderini(Ca).

Assist: 63′ Ciancio(Ca); 88′ Valente(Ca).

CARRARESE (4-2-3-1) Forte; Ciancio, Conson, Murolo, Mignanelli; Damiani, Cardoselli; Valente, Foresta, Manneh, Maccarone. A disp.: Pulidori, Mezzoni, Tedeschi, Rizzo, Badan, Pasciuti, Agyei, Infantino, Tavano, Calderini. All.: Baldini.

COMO (3-5-2) Facchin; Bovolon, Toninelli, Crescenzi; Iovine, Raggio Garibaldi, Bellemo, Marano, De Nuzzo; Miracoli, Gabrielloni. A disp.: Zanotti, Bolchini, Solini, Sbardella, Ferrazzo, Peli, Loreto, Celeghin, Ganz, Kouadio, Vocale. All.: Banchini.

Arbitro: Matteo Centi (Viterbo).

Ammoniti: 7′ Murolo(Ca); 8′ Ciancio(Ca); 38′ Raggio Garibaldi(Co); 45′ Toninelli(Co); 46′ Foresta(Ca); 69′ Conson(Ca); 89′ Calderini(Ca).

