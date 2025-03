VIDEO CARRARESE CREMONESE, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio dei Marmi si conclude con un pareggio per 2 a 2 la partita tra la Carrarese e la Cremonese. Nel primo tempo i grigiorossi cominciano bene la sfida, sparando però largo dalla distanza con Vazquez subito al 3′, e sbloccano infatti il punteggio già verso il 12′ tramite il gol siglato da Zanimacchia, bravo a capitalizzare l’assist offertogli da Nasti.

I giallazzurri non si lasciano abbattare e ripristinano l’equilibrio immediatamente al 26′ con il gol realizzato da Finotto, ben supportato da Torregrossa, per poi completare invece la rimonta al 42′ con la rete del sorpasso targata Cherubini, che non si fa certo pregare sul passaggio di Guarino.

Nel secondo tempo i lombardi non sfruttano una chance con il neo entrato Folino al 48′ e si vedono costretti a rimpiazzare Vazquez con Johnsen per colpa di un infortunio al 54′. Nel finale le Tigri ruggiscono riacciuffando il pareggio una volta per tutte con il colpo di testa vincente firmato dal subentrato Johnsen all’88’.

VIDEO CARRARESE CREMONESE: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS