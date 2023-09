Video/ Carrarese Fermana (risultato 3-0) gol e highlights. Dominio marmifero (Serie C, 1 settembre 2023)

VIDEO CARRARESE FERMANA 3-0

La Carrarese parte travolgendo la Fermana nella nuova stagione. La partita ha fatto registrare la sua prima occasione al 7′, con una punizione da una posizione promettente per la Fermana, ma il tiro di Giandonato è stato bloccato dalla barriera difensiva. La partita è diventata più intensa con un cartellino giallo per Schiavi al 16′ e un altro per Coppolaro all’18’. Al 20′, Simeri ha avuto una buona opportunità per i padroni di casa, ma il suo tiro non è stato preciso, mancando il bersaglio.

La Carrarese ha continuato a premere, con un sinistro di Simeri al 28′, ma anche questo tiro non è andato a segno. Schiavi ha cercato una soluzione di potenza al 34′, ma il suo tiro è scivolato fuori dal bersaglio. Il vantaggio è arrivato per la Carrarese al 40′ con un gol di Capello. La rete è stata segnata dopo uno scambio tra Cicconi e Palmieri, e Capello ha concluso con un sinistro preciso. Nel recupero, Cicconi ha segnato un gol, ma è stato annullato per fuorigioco, portando la Carrarese in vantaggio 1-0 all’intervallo.

VIDEO CARRARESE FERMANA 3-0: IL SIGILLO LO METTE PALMIERI

La Carrarese ha iniziato forte il secondo tempo e ha trovato il raddoppio. Cicconi ha tirato, ma il tiro è stato deviato da Calderoni, mettendo fuori causa Borghetto, che ha segnato un autogol. Capello ha avuto un’opportunità per segnare con un colpo di testa, ma la palla è andata fuori. La Carrarese ha continuato a dominare e ha segnato il terzo gol al 17′ con Palmieri, che ha anticipato Scorza su un calcio d’angolo.

Coppolaro della Carrarese è stato espulso nel finale di partita dopo aver ricevuto il secondo cartellino giallo. Tuttavia, questo non ha cambiato la gestione del vantaggio della Carrarese nel finale della partita. La Fermana non è riuscita a creare opportunità significative, e la Carrarese ha guadagnato i primi tre punti della stagione con una vittoria convincente per 3-0, proponendosi già come potenziale protagonista nel girone B, pronta a lottare per le posizioni di vertice della classifica.

