Video/ Carrarese Giana Erminio (1-4): highlights e gol. La chiude Perna al 75′!

Il video di Carrarese Giana Erminio è il festival del gol, coi padroni di casa che crollano 1-4 davanti ai propri tifosi. Pronti, via e Carrarese a caccia del vantaggio che arriva al dodicesimo minuto con Valente, gelato però dalla bandierina del fuorigioco. Rete annullata. In ripartenza la Giana ne approfitta e passa in vantaggio al ventiquattresimo minuto: Manconi ruba palla a trequarti campo, si porta dentro l’area e serve Greselin che non fallisce. Gli azzurri non ci stanno e pareggiano grazie ad un bel colpo di testa di Murolo sul tentativo di Ciancio. 1-1. La Giana torna a farsi pericolosa con Perna, che però spreca clamorosamente da ottima posizione. Nel secondo tempo la Carrarese spegne la luce: dopo pochi minuti Tedeschi si fa battere da Marconi, abile ad infilarsi in area e ad insaccare con una giocata di precisione. Al sessantacinquesimo altra palla sanguinosa persa da Tedeschi: Manconi riparte veloce e fulmina nuovamente Forte. La Carrarese non c’è più da un punto di vista mentale, la Giana ringrazia e senza troppa frenesia torna ad attaccare con Della Bona, la cui punizione si stampa sulla traversa. A correggere in rete ci pensa Perna, che di testa chiude la pratica. 1-4.

IL TABELLINO

Carrarese Giana Erminio Serie C girone A

CARRARESE (4-2-3-1): Forte; Ciancio, Tedeschi (23′ st Conson), Murolo, Mignanelli; Foresta, Damiani (32′ st Pasciuti); Valente, Cardoselli (9′ st Tavano), Calderini (23′ st Caccavallo); Maccarone (9′ st Piscopo). A disp.: Pulidori, Valietti, D’Ignazio, Agyei, Fortunati. All. Baldini.

GIANA ERMINIO (4-4-2): Leoni; Madonna, Perico, Teso, Solerio; Greselin (35′ st Sosio), Dalla Bona, Piccoli (15′ st Pirola), Pinto (41′ st Duguet); Manconi (35′ st Mutton), Perna (35′ st Corti). A disp.: Marenco, Capano, Zulli, Fumagalli, Cortesi. All. Albè.

Arbitro: Pirrotta di Barcellona Pozzo di Gotto (Matera di Lecce e Cleopazzo di Lecce).

Reti: 24′ pt Greselin, 28′ pt Murolo, 2′ st Manconi, 20′ st Manconi, 30′ st Perna.

Note: spettatori circa 1.176, incasso 5.047 euro, ammoniti Della Bona, Piccoli, Ciancio, Mignanelli, angoli 7 a 3 per la Carrarese, recupero 0′ e 4′.

