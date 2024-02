Video/ Carrarese Olbia (1-0) gol e highlights: Cicconi porta tre punti a domicilio (Serie C, 4 febbraio 2024)

VIDEO CARRARESE OLBIA 1-0

Prendete posto a sedere per ammirare il video Carrarese Olbia: trascorsi venti minuti di gioco, il risultato è ancora bloccato sullo 0-0, ma entrambe le squadre hanno avuto delle opportunità per fare qualche rete. Per i padroni di casa, Capello ha avuto la possibilità di portare in vantaggio la Carrarese con un tiro di prima intenzione dopo un contropiede. Il portiere avversario però vede il pallone uscire alto sopra la sua traversa. Dal lato degli ospiti, l’attaccante Ragatzu ha offerto una bella prestazione dalla trequarti in su, dimostrando le sue qualità in attacco in fase sia di tiro, anche se leggermente angolato, poi in fase di rifinitura dell’ultimo passaggio

Video/ Virtus Verona Padova (1-1) gol e highlights: Varas regala il pari in extremis (4 febbraio 2024)

Andiamo a prendere un the caldo insieme ai giocatori perché è terminato il primo tempo di Carrarese Olbia si è concluso con un controllo predominante da parte degli ospiti, che hanno rischiato il vantaggio in più di un’occasione. La prima palla gol è stata creata da Bianco, che ha liberato un destro poderoso dalla trequarti, mettendo alla prova il portiere avversario che però ha urlato presente.. Successivamente, Ragatzu ha avuto un’altra occasione per segnare su calcio d’angolo, dimostrando la sua ispirazione in fase offensiva quest’oggi. Nonostante la pressione dei sardi però, il punteggio è rimasto invariato fino al termine del primo tempo. La Carrarese dovrà riflettere su come migliorare la propria prestazione nella seconda metà del match, mentre l’Olbia cercherà di essere più incisiva.

Video/ Albinoleffe Mantova (2-1) gol e highlights: raddoppio decisivo di Longo! (Serie C, 4 febbraio 2024)

VIDEO CARRARESE OLBIA, IL SECONDO TEMPO

Carrarese Olbia visto che i padroni di casa sono riusciti a portarsi in vantaggio per 1-0 grazie alla rete dell’esterno sinistro Cicconi. L’azione che ha portato al gol è stata caratterizzata da un cross proveniente dalla destra, sul quale Cicconi si è accentrato, ha preso il pallone e, dopo averlo sistemato con un controllo, ha colpito in porta. Il tiro è risultato alto e si è insaccato centralmente sopra le mai del portiere, che in questa occasione è parso un po’ decentrato. Certo che non mancheranno occasioni alla formazione ospiti di rifarsi, anche se in difesa hanno mostrato qualche lacuna.

Video/ Recanatese Pontedera (4-5) gol e highlights: tripletta di Delpupo! (Serie C, 4 febbraio 2024)

Carrarese Olbia si è conclusa con la vittoria della Carrarese per 1-0. La rete decisiva è stata segnata da Cicconi, l’esterno sinistro della squadra di casa, che su un cross dalla destra si è accentrato, ha preso il pallone e ha colpito in porta con precisione. Il primo tempo ha visto Olbia esercitare pressione e creare diverse occasioni, ma senza riuscire a concretizzare. Nel secondo tempo, la Carrarese è riuscita a prendere il comando grazie al gol di Cicconi e ha difeso con successo il proprio vantaggio fino al fischio finale.

CARRARESE OLBIA, IL TABELLINO

CARRARESE: Bleve M., Illanes J., Di Gennaro M., Imperiale M., Grassini D. (dal 44′ st Zanon S.), Della L. S., Schiavi N. (dal 34′ st Capezzi L.), Cicconi M., Belloni N. (dal 18′ st Morosini L.), Panico G., Capello A. (dal 34′ st Giannetti N.). A disposizione: Calo L., Mazzini S., Cerretelli F., Coppolaro M., Finotto M., Maccherini Tonini E.

OLBIA: Rinaldi F., Arboleda C., Motolese M., Bellodi G., Montebugnoli M. (dal 28′ st Mordini D.), Schiavone A. (dal 33′ st Zanchetta F.), La Rosa L., Dessena D. (dal 33′ st Catania L.), Biancu R., Ragatzu D. (dal 22′ st Cavuoti N.), Bianchimano A. (dal 22′ st Nanni N.). A disposizione: van der Want M., Gennari M., Incerti D. F., Palomba L., Scapin T., Scaringi M., Zallu F.

RETI: al 45’+1 pt Cicconi M. (Carrarese) .

AMMONIZIONI: al 24′ st Motolese M. (Olbia).

VIDEO CARRARESE OLBIA













© RIPRODUZIONE RISERVATA