Video/ Carrarese Pergolettese (3-0): highlights e gol. Doppietta di Infantino!

Allo Stadio dei Marmi la Carrarese supera la Pergolettese con un netto 3 a 0. In avvio di primo tempo i padroni di casa passano subito in vantaggio all’8′ per merito del gol realizzato da Infantino. Per assistere a nuove azioni realmente degne di nota bisogna però attendere il secondo tempo, quando, al 59′, la doppietta personale di Infantino vale anche il raddoppio per la squadra allenata da mister Baldini, il quale aveva sostituito Calderini, Tavano e Mezzoni con Valente, Manneh e Mignanelli al 40′ per scelta tecnica. Gli ospiti faticano a costruire e soprattutto a sfruttare le rare chances di far male in zona offensiva e, al 77′, finiscono anche col subire la rete del tris definitivo messa a segno da Valente. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Sajmir Kumara, della sezione di Verona, ha estratto il cartellino giallo volte ammonendo rispettivamente Ciancio e Mignanelli da un lato, Bakayoko, Belingheri e Canini dall’altro. I tre punti conquistati tra le mura amiche permettono alla Carrarese di salire a quota 16 nella classifica del girone A di Serie C mentre la Pergolettese non si muove, rimanendo ferma a 4 punti.

VIDEO CARRARESE PERGOLETTESE: IL TABELLINO

Carrarese-Pergolettese 3 a 0 (p.t. 1-0)

Reti: 8′, 59′ Infantino(P); 77′ Valente(P).

CARRARESE (4-2-4) Forte; Mezzoni, Tedeschi, Murolo, Ciancio; Damiani, Foresta; Calderini, Infantino, Maccarone, Tavano. A disp: Pulidori, Conson, Mignanelli, Agyei, Cardoselli, Badan, Rizzo, Valente, Manneh. Allenatore: Silvio Baldini.

PERGOLETTESE (3-5-2) Romboli; Lucenti, Canini, Bakayoko; Girgi, Muchetti, Agnelli, Ferrari, Villa; Morello, Malcore. A disp: Castellazzi, Fanti, Panatti, Ciccone, Manzoni, Franchi, Roma, Canessa, Coly, Belingheri, Sbrissa, Brero. Allenatore: Matteo Contini.

Arbitro: Sajmir Kumara (Verona).

Ammoniti: Ciancio, Mignanelli, Bakayako, Belingheri e Canini.

