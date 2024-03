Video/ Carrarese Perugia (1-0) gol e highlights: segna Finotto al 90′! (Serie C, 28 marzo 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CARRARESE PERUGIA: LA SINTESI

Allo Stadio dei Marmi la Carrarese supera il Perugia per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i padroni di casa allenati da mister Calabro partono bene affacciandosi pericolosamente in zona offensiva subito al 10′ quando il passaggio di Capezzi per Capello viene intercettato dalla retroguardia avversaria. I minuti scorrono sul cronometro ed i giallazzurri calciano alto al 16′ con Capello. Gli ospiti guidati dal tecnico Formisano replicano al 26′ con un tiro di Iannoni ma rischiano al 41′ quando Adamonis interviene sulla conclusione di Coppolaro.

Nel secondo tempo il copione del match non pare cambiare rispetto a quanto ammirato in precedenza ed i toscani sfiorano il gol al 48′ mancando una doppia opportunità prima con Zanon, disinnescato da Adamonis, e Finotto, calciando largo non di molto. Nell’ultima parte dell’incontro i marmiferi riescono a passare in vantaggio al 90′ grazie alla rete messa a segno da Finotto, sull’assist offertogli dal suo compagno Belloni.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Ermes Fabrizio Cavaliere, proveniente dalla sezione di Paola, ha estratto il cartellino giallo per cinque volte ammonendo rispettivamente Schiavi, Capezzi e Finotto da un lato, Matos e Sylla dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo trentaquattresimo turno di campionato permettono alla Carrarese di salire a quota 64 nella classifica del girone B della Serie C mentre il Perugia non si muove, rimanendo fermo a 59 punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CARRARESE PERUGIA: IL TABELLINO

Carrarese-Perugia 1 a 0 (p.t. 0-0)

Reti: 90′ Finotto(C).

Assist: 90′ Belloni(C).

CARRARESE (3-4-2-1) – Bleve; Coppolaro, Di Gennaro, Imperiale; Zanon, Della Latta, Capezzi, Cicconi; Finotto, Panico; Capello. A disposizione: Mazzini, Tampucci, Di Matteo, Illanes, Belloni, Boli, Cerretelli, Grassini, Palmieri, Sansaro, Schiavi, Zuelli, Morosini, Giannetti. Allenatore: Antonio Calabro.

PERUGIA (3-5-2) – Adamonis; Mezzoni, Lewis, Vulikic; Paz, Iannoni, Torrasi, Kouan, Cancellieri; Matos, Seghetti. A disposizione: Abibi, Angella, Bozzolan, Bartolomei, Giunti, Sylla, Ricci, Cudrig, Agosti, Souare, Polizzi, Vazquez. Allenatore: Alessandro Formisano.

Arbitro: Ermes Fabrizio Cavaliere (sezione di Paola).

Ammoniti: 37′ Matos(P); 57′ Schiavi(C); 80′ Sylla(P); 89′ Capezzi(C); 90’+1′ Finotto(C).

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI CARRARESE PERUGIA













