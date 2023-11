Video/ Carrarese Pescara (1-0) gol e highlights: gol di Panico, è crisi per Zeman! (Serie C, 5 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CARRARESE PESCARA (1-0): LA PARTITA

Grazie a un gol di Panico nel primo tempo, la Carrarese batte 1-0 il Pescara tra le mura amiche dello “Stadio dei Marmi” e, in un solo colpo ottiene due risultati: coglie un’importante successo in chiave play-off e aggancia gli abruzzesi che, invece sono ufficialmente in crisi. Tuttavia l’avvio della contesa sembra favorevole ai biancazzurri che colpiscono pure uno sfortunato palo con Aloi al 10′. Poi, pian piano, i marmiferi vengono fuori alla distanza e al 28′ ecco il gol: è il numero 10 Panico, servito da Cicconi, a saltare un avversario e a battere imparabilmente Plizzari con un tiro a giro (28′). Sarà la rete che deciderà l’incontro, nonostante quasi un’ora a disposizione per l’undici di Zdenek Zeman di cercare almeno il punto del pari.

Dopo che a fine primo tempo il baby Tunjov aveva messo i brividi ai gialloblu, è sempre il centrocampista estone nella ripresa a rendersi pericoloso: un errore difensivo a testa per poco non costa ad ambo le formazioni un gol beffardo, mentre attorno all’ora di gioco ecco i primi cambi tra i biancazzurri per cambiare l’inerzia della sfida. Nonostante il possesso palla, la formazione abruzzese non riesce a pungere e i ritmi bassi favoriscono la squadra di Alessandro Dal Canto. I veri brividi arrivano solo nel finale: prima Schiavi sfiora il 2-0 all’80’, poi Cuppone manca il guizzo vincente per l’1-1 e al minuto 85 il tiro di Merola è bloccato da Bleve. Era l’ultima emozione: la Carrarese vince e aggancia così gli avversari a quota 20, accorciando pure sulla vetta grazie al KO della Torres; terza sconfitta di fila per il Pescara che, nelle ultime giornate, non ha approfittato della frenata dei sardi e si è avvitato in una spirale di risultati negativi.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CARRARESE PESCARA (1-0): IL TABELLINO

Carrarese: Bleve; Illanes, Di Gennaro, Imperiale; Zanon, Palmieri (33′ s.t. Zuelli), Schiavi, Della Latta, Cicconi (29′ s.t. Belloni); Panico (44′ s.t. Morosini), Capello (29′ s.t. Simeri). A disposizione: Mazzini, Tampucci, Cerretelli, Grassini, Opdola, Raimo, Morosini, Cartano, Sementa. Allenatore: Alessandro Dal Canto.

Pescara: Plizzari; Pierno, Brosco, Mesik, Moruzzi (35′ s.t. Milani); Tunjov (25′ s.t. Squizzato), Aloi, De Marco (13′ s.t. Dagasso); Merola, Tommasini (13′ s.t. Cuppone), Cangiano (25′ s.t. Accornero). A disposizione: Ciocci, Floriani, Di Pasquale, Staver, Pellacani, Mora, Franchini, Manu, Masala, Vergani. Allenatore: Zdenek Zeman.

Reti: 28′ pt Panico (C).

Ammonizioni: Cicconi (C), Mesik (P), Della Latta (C), Illanes (C).

