Video/ Carrarese Pontedera (2-0): highlights e gol. Pasciuti e Tunjov a segno!

VIDEO CARRARESE-PONTEDERA (2-0): LA SINTESI

Allo Stadio dei Marmi la Carrarese supera il Pontedera per 2 a 0. Nel primo tempo sono i padroni di casa a cominciare meglio la sfida provando ad affacciarsi pericolosamente in zona offensiva al 3′ con Doumbia, mancando lo specchio della porta, ed all’8′ con Luci, forzando Angeletti alla parata in calcio d’angolo.

I gialloblu devono tuttavia rimpiazzare prematuramente Bramante con D’Auria già al 10′ a causa di un infortunio. I minuti scorrono sul cronometro ed al 27′ si rinnova il duello tra Luci ed Angeletti con il portiere ad evitare il peggio anche in questo caso. I marmiferi sono però costretti a sostituire pure Khailoti con Imperiale ed il subentrato D’Auria con Pasciuti al 44′ a causa di altri due infortuni.

LA RIPRESA

Nel secondo tempo la Carrarese riparte bene sparando alto di pochissimo con Semprini al 48′ e riuscendo quindi a passare in vantaggio al 51′ grazie alla rete messa a segno da Pasciuti con un colpo di testa da calcio d’angolo. Nell’ultima parte dell’incontro ci pensa Tunjov a chiudere i conti con il gol del raddoppio all’84’, direttamente su calcio di punizione.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Dario Madonia, proveniente dalla sezione di Palermo, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Doumbia da un lato, Benedetti ed Espeche dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo ventesimo turno di campionato permettono alla Carrarese di salire a quota 26 nella classifica del girone B della Serie C scavalcando in questo modo i diretti rivali di giornata del Pontedera, rimasti a 24 punti.

IL TABELLINO

Carrarese-Pontedera 2 a 0 (p.t. 0-0)

Reti: 52′ Pasciuti(C); 84′ Tunjov(C).

CARRARESE (4-3-1-2) – Vettorel; Semprini, Kalaj, Marino, Khailoti; Battistella, Luci, Figoli; Bramante; Galligani, Doumbia. A disp.: Barone, Santochirico, Imperiale, Grassini, Girgi, Bertipagani, Pasciuti, Tunjov, Mazzarani, D’Auria, Energe, Giannetti. All.: Antonio Di Natale.

PONTEDERA (3-4-1-2) – Angeletti; Shiba, Espeche, Matteuci; Parodi, Caponi, Peretta, Milani; Barba; Mutton, Magnaghi. A disp.: Sposito, Nicoli, Santarelli, Mattioli, Di Meo, Marianelli, D’Antonio, Benericetti, Benedetti, Regoli, De Ioannon, Del Carlo. All.: Ivan Maraia.

Arbitro: Dario Madonia (sezione di Palermo).

Ammoniti: 40′ Doumbia(C); 80′ Benedetti(P); 89′ Espeche(P).

