Video/ Carrarese Recanatese (1-1) gol e highlights: a Schiavi risponde Corpani (2 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CARRARESE RECANATESE: SINTESI

Carrarese e Recanatese, la situazione sul terreno di gioco è attualmente bloccata sullo 0-0. Tuttavia, un momento significativo ha coinvolto Panico, giocatore della Carrarese, che ha avuto un’occasione importante. Al 18° minuto, Panico ha avuto un’opportunità di rompere l’equilibrio e portare in vantaggio la sua squadra. Posizionandosi bene in area avversaria, ha ricevuto il pallone e ha tentato una conclusione. Purtroppo, l’occasione non si è trasformata in gol, con il suo tiro che ha mancato il bersaglio. Nonostante il risultato ancora fermo sullo 0-0, la Carrarese sembra pericolosa in attacco, mentre la Recanatese cerca di difendersi con compattezza. La partita è aperta e può ancora succedere di tutto nei prossimi minuti.

Diretta/ Carrarese Recanatese (risultato finale 1-1): un punto amaro! (2 dicembre 2023, Serie C)

Carrarese e Recanatese si è concluso con la Carrarese in vantaggio per 1-0, grazie alla rete di Schiavi. Il gol ha portato una svolta significativa nel punteggio, influenzando il corso della partita. La rete è arrivata al 35° minuto, quando Schiavi della Carrarese ha capitalizzato su un’opportunità in area di rigore, battendo il portiere avversario e siglando il gol che ha portato la sua squadra in vantaggio. La Recanatese cercherà di rispondere nella seconda metà del match, cercando di pareggiare il punteggio e ottenere punti preziosi. D’altro canto, la Carrarese cercherà di consolidare il proprio vantaggio e difendere la sua rete. La partita ha offerto già momenti emozionanti, e il secondo tempo promette di essere altrettanto avvincente.

Diretta/ Recanatese Pineto (risultato finale 1-1): la riacciuffa Volpicelli (27 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CARRARESE RECANATESE, IL SECONDO TEMPO

Carrarese e Recanatese, il punteggio è attualmente di 1-1 con il gol del pareggio realizzato da Carpani per gli ospiti. La situazione sul campo rimane quindi molto equilibrata. Al 50° minuto, Carpani della Recanatese ha capitalizzato su un’opportunità in attacco, segnando il gol che ha riportato la parità nel punteggio. La squadra ospite ha dimostrato determinazione nel cercare il pareggio, e Carpani ha risposto con un’azione decisiva. La partita si è animata ulteriormente con il gol del pareggio, e entrambe le squadre stanno cercando di prendere il controllo del gioco. La Carrarese, che aveva inizialmente preso il comando, cercherà ora di rispondere e riportarsi in vantaggio. Gli spettatori possono aspettarsi una seconda metà emozionante, con entrambe le squadre che cercano di conquistare i tre punti.

Video/ Perugia Carrarese (1-1) gol e highlights: rete annullata a Seghetti! (Serie C, 25 novembre 2023)

Carrarese e Recanatese è giunta alla fine con un pareggio finale di 1-1. Entrambe le squadre hanno dimostrato impegno e determinazione, creando un match avvincente che ha mantenuto gli spettatori sulle spine. Il primo tempo è stato caratterizzato dall’apertura del punteggio da parte della Carrarese, con Schiavi che ha segnato al 35° minuto, portando la sua squadra in vantaggio. Tuttavia, la Recanatese non ha tardato a rispondere, e Carpani ha pareggiato i conti al 50° minuto con un gol che ha cambiato l’inerzia della partita. La seconda metà del match è stata intensa, con entrambe le squadre alla ricerca del gol del vantaggio. Nonostante gli sforzi di ambedue, il punteggio è rimasto invariato fino al fischio finale. Il pareggio finale rappresenta un risultato equo, considerando la tenacia e la resilienza dimostrate da entrambe le squadre. La Carrarese mantiene la sua posizione nella classifica, mentre la Recanatese può trarre incoraggiamento da questo risultato.

CARRARESE RECANATESE, IL TABELLINO

CARRARESE: Bleve M. (Portiere), Illanes J., Coppolaro M., Imperiale M., Zanon S. (dal 21′ st Belloni N.), Della L. S., Schiavi N. (dal 36′ st Cerretelli F.), Palmieri R. (dal 21′ st Zuelli E.), Cicconi M., Capello A., Panico G.. A disposizione: Cartano R., Di Gennaro M., Mazzini S. (Portiere), Opoola M., Raimo A., Tampucci T. (Portiere)

RECANATESE: Meli G. (Portiere), Ferrante E., Peretti M., Ricci L., Mane M. (dal 19′ pt Egharevba D.), Prisco A., Carpani G. (dal 41′ st Canonici G.), Gomez F. (dal 1′ st Morrone B.), Quacquarelli G., Sbaffo A., Melchiorri F. (dal 32′ st Giampaolo D.). A disposizione: Ferretti D., Lipari M., Mascolo N. (Portiere), Senigagliesi L., Tiberi T. (Portiere)

RETI: al 31′ pt Schiavi N. (Carrarese) al 45′ pt Carpani G. (Recanatese) .

AMMONIZIONI: al 42′ pt Coppolaro M. (Carrarese), al 13′ st Panico G. (Carrarese) al 30′ pt Sbaffo A. (Recanatese).

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS CARRARESE RECANATESE













© RIPRODUZIONE RISERVATA