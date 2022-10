Video/ Carrarese Reggiana (1-1) gol e highlights: D’ambrosio, gol che vale un punto!

VIDEO CARRARESE REGGIANA (1-1): LA PARTITA

La Reggiana va vicina ad espugnare lo stadio dei Marmi e ma la Carrarese trova il pareggio allo scadere, nel posticipo della decima giornata di Serie C, Girone B, in una gara giocata su ritmi non altissimi, ma decisamente combattuta a centrocampo. Nel primo tempo a livello di occasioni non succede praticamente nulla, ma assistiamo a diversi scontri fisici in mezzo al campo, dal quale si accende addirittura una rissa. L’unica conclusione arriva al 18esimo, con Kabashi che ci prova da posizione impossibile, e non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Portieri completamente inoperosi nei primi 45 minuti di gioco.

DIRETTA/ Monterosi Tuscia Monopoli (risultato finale 2-2): Tolomello vale un punto!

Nel secondo tempo la partita si accende e si sblocca al 52esimo minuto: Rosafio dribbla due uomini, si accentra e allarga per Pellegrini, che ubriaca di finte il diretto avversario, e dopo un doppio passo conclude verso la porta. Satalino è bravissimo a respingere, ma sul tap-in arriva Nardi, che prima si fa murare il tentativo, e successivamente, con un po’ di fortuna, riesce a ribadire in rete. La reazione della Carrarese è troppo timida, ma proprio quando la sconfitta sembrava inevitabile, al 96esimo D’Ambrosio la pareggia: mischia furibonda risolta dal difensore ex Siena che, dopo aver trovato l’opposizione di Turk, ha corretto in rete la respinta.

DIRETTA/ Carrarese Reggiana (risultato finale 1-1): D'Ambrosio pareggia allo scadere!

VIDEO CARRARESE REGGIANA (1-1): IL TABELLINO

CARRARESE: Satalino G., Capello A., Cicconi M., Coccia L. (dal 35′ st D’Auria G.), D’Ambrosio D., Della L. S., Giannetti N. (dal 42′ st Plescia V.), Imperiale M., Mercati A., Pelagatti C., Schiavi N. (dal 13′ st Bozhanaj K.). A disposizione: Rovida W., Andreoli N., Bozhanaj K., Cerretelli F., D’Auria G., Energe A., Folino F., Frey D., Grassini D., Marino A., Pasciuti L., Plescia V., Samele L.

REGGIANA: Turk M., Cauz C., Cremonesi M., Guglielmotti D. (dal 38′ st Libutti L.), Guiebre A., Kabashi E. (dal 45’+2 st Sciaudone D.), Luciani A., Nardi F. (dal 38′ st D’Angelo Sonny), Pellegrini J. (dal 24′ st Lanini E.), Rosafio M., Rossi F. (dal 39′ st Muroni M.). A disposizione: Venturi G., Voltolini M., D’Angelo Sonny, Laezza G., Lanini E., Libutti L., Montalto A., Muroni M., Orsi F., Sciaudone D.

Risultati Serie C, classifiche/ Il Crotone fa poker, il Rimini si salva nel recupero!

Reti: al 45’+6 st D’Ambrosio D. (Carrarese) al 7′ st Nardi F. (Reggiana) .

Ammonizioni: al 9′ pt Giannetti N. (Carrarese), al 38′ pt Cicconi M. (Carrarese), al 41′ pt Schiavi N. (Carrarese) al 38′ pt Cremonesi M. (Reggiana), al 41′ pt Rosafio M. (Reggiana), al 16′ st Kabashi E. (Reggiana), al 21′ st Nardi F. (Reggiana).

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI CARRARESE REGGIANA 1-1











© RIPRODUZIONE RISERVATA