Video Carrarese Venezia (risultato finale 3-2) gol e highlights della gara valida per la nona giornata della Serie B 2025/2026.

VIDEO CARRARESE VENEZIA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio dei Marmi la Carrarese vince per 3 a 2 contro il Venezia grazie ad una rimonta entusiasmante. Nel primo tempo i Dragoni non sfruttano a dovere un malinteso fra Stankovic e Sverko immediatamente al 3′ e sprecano in un altro paio di occasioni tra l’8′ ed il 10′ senza nemmeno capitalizzare gli spunti di Cicconi e di Zanon.

I Leoni Alati restano concentrati ed il loro atteggiamento viene premiato al 13′ dal gol che spezza l’equilibrio a loro favore per merito di Adorante, bravo a ribadire in rete il tiro parato del collega Yeboah. I marmiferi collezionano nuove chances fallite con Abiuso al 23′ ed al 40′ e con Hasa al 33′ mentre Haps è sfortunato sul fronte opposto al 36′.

Ci pensa quindi Zuelli, su assist di Finotto, a ripristinare la parità al 41′ ed Abiuso spreca ancora al 43′. Nel secondo tempo Abiuso fa disperare i tifosi Apuani per l’ennesima volta sciupando un’opportunità anche al 48′. Nel finale Doumbia capitalizza al 64′ segnando il gol del nuovo vantaggio su assist di Yeboah che non batte poi l’estremo difensore avversario al 71′ così come anche Pietrelli in altri due casi successivi.

Gli uomini di mister Calabro pareggiano all’84’ per merito di Rubino che raccoglie a dovere il suggerimento di Di Stefano, il quale concretizza il sorpasso nel recupero al 90’+6′ con il gol realizzato insieme al suo compagno di squadra Zanon.

Questa vittoria spinge la Carrarese a quota quattordici nella classifica della Serie B 2025/2026. La sconfitta costa carissimo al Venezia che rimane invece incollato a quota tredici e viene quindi scavalcato in graduatoria dai diretti rivali della nona giornata del campionato cadetto.

VIDEO CARRARESE VENEZIA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS