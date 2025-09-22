Video Casarano Cavese (3-0): gol e highlights della sfida valida per il quinto turno del girone C della Serie C

VIDEO CASARANO CAVESE (3-0), GOL E HIGHLIGHTS: LA PARTITA

Video Casarano Cavese, gol e highlights: la gara del “Giuseppe Capozza” conferma che la matricola pugliese è sicuramente una delle rivelazioni di questi primi scorci di Serie C 2025/2026. Battendo per 3-0 i campani, crollati alla distanza dopo un match in equilibrio per almeno 80 minuti, la squadra di Vito Di Bari si issa ai piani alti del Girone C assieme alle corazzate e non vuole smettere di sognare. Protagonisti di un avvio convincente, già al minuto 13 i padroni di casa si portavano in vantaggio con Malcore (assist di Chiricò), sfruttando un errore ospite. I ragazzi di Fabio Prosperi provavano a rispondere due volte con Orlando e poi Ubaldi, ma senza fortuna; la migliore chance è però al 31′, ma Guida, davanti a Chiorra, non ha la freddezza giusta e il portiere rossoazzurro si salva. Si chiude con un cartellino giallo per parte e la chance per Malcore di fare 2-0 di testa (palla di poco fuori al 42′).

Video Lecco Trento (3-1)/ Gol e highlights: che tris dei blucelesti! (Serie C, 21 settembre 2025)

Il leitmotiv del secondo tempo vede i pugliesi ancora in avanti, ma sono i biancoblu a sfiorare il pareggio al 51′ quando Ubaldi non scarta il ‘cioccolatino’ servitogli da Guida e, da due passi, manca l’impatto col pallone per l’1-1. Poco dopo è il portiere ospite Boffelli a tenere a galla i suoi con una bella parata (58′): poi i cambi di Prosperi cambiano parzialmente l’inerzia della sfida e i rossoazzurri devono difendersi per tenere l’esiguo vantaggio. Ma, come detto, nel finale la squadra campana crolla e vanifica quanto di buono creato: al 77′ il neo entrato Zanaboni mette il sigillo al match (secondo assist del pomeriggio per il sempre presente Chiricò), mentre al 90′ è un altro subentrante, D’Alena, a firmare il tris a pochi secondi dal suo ingresso. Si chiude così, con Boffelli ad evitare un umiliante poker (93′) e la festa dei tifosi del Casarano che vedono i loro beniamini volare a quota 10, mentre la Cavese resta penultima con soli 2 punti.

Video Albinoleffe Cittadella (2-1)/ Gol e highlights: Sali nel finale regala il +3!

VIDEO CASARANO CAVESE (3-0), GOL E HIGHLIGHTS: IL TABELLINO

CASARANO (3-4-3): Chiorra; Gyamfi, Lulic (30′ st Guastamacchia), Celiento; Cajazzo (25′ st Pinto), Maiello, Logoluso, Di Dio; Chiricò (43′ st D’Alena), Malcore (25′ st Zanaboni), Millico (26′ st Perez). A disposizione: Pucci, Bacchin, Barone, Cerbone, Gega, Malagnino, Milicevic, Palumbo. Allenatore: Vito Di Bari.

CAVESE (3-4-2-1): Boffelli; Loreto, Piana, Evangelisti (30′ st Cionek); Diarrassouba, Barone (14′ st Suplja), Munari, Amerighi, Ubaldi (14′ st Sorrentino), Orlando (38′ st D’Incoronato); Guida (30′ st Fusco). A disposizione: Iuliano, Manzo, Pelamatti, Nunziata, Di Paola, Bolcano. Allenatore: Fabio Prosperi.

Diretta/ Union Brescia Giana Erminio (risultato finale 2-0): Gori decisivo su Renda! (21 settembre 2025)

Reti: 13′ pt Malcore (Cas), 32′ st Zanaboni (Cas), 45′ st D’Alena (Cas).

Ammoniti: Malcore (Cas), Diarrassouba (Cav).